هشت وزير خارجه سابق جهان به سوال چگونه به ايران نزديك شويم، پاسخ دادند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه واشنگتن پست ، درمقاله اي كه به امضاء مادلين آلبرايت وزير امور خارجه دولت كلينتون و هفت تن از وزراي خارجه سابق جهان مانند : رابين كوك از انگليس ، هوبرت ودرين از فرانسه ، لامبرتو ديني از ايتاليا ، لويد آكسورتي از كانادا ، نيلز هالوگ پترسن از دانمارك ، آنا پالاسيو از اسپانيا و جوزياس فان آرتسن از هلند رسيد ، آمده است : ما گروهي ازوزراي سابق اروپا، كانادا و آمريكا هستيم كه درباره وضعيت اخير روابط فرا آتلالنتيك و تاثيري كه برروي توانايي ما براي پيوستن به يكديگر براي پرداختن به تعدادي از چالشهاي جهاني دارد بسيار نگران هستيم .توقف بلند پروازيهاي هسته اي ايران يكي از اين موارد است .

ما با همكاري موسسه آسپن زمان زيادي را به بررسي اين مطلب كه چرا عادات همكاري به روانشناسي رقابت وتنش منجر مي شود پرداختيم . ما معتقد هستيم كه همكاري واقعي فرا آتلانتيكي تنها راه براي راه حلهاي پايدار است .



در اين مقاله با اشاره به نتايج توافق ايران و اروپا نظراتي براي كسب موافقت كامل ايرانيها ارائه شد كه بشرح زير مي باشد :



اول : آمريكا و اروپا بايد اهداف مشترك خود را مشخص كنند . ايرانيها اميدوارند اختلاف بين آمريكا و اروپا وقت بيشتر ي را در رابطه با پيشبرد اهداف هسته اي ايران دراختيار آنان قرار خواهد داد . براي مقابله با اين استراتژي ، سياستگذاران آمريكايي و اروپايي بايد به طور مستمرومشترك به وضوح بيان كنند كه آنها در تلاش هستند ايران به تعهداتي كه تحت پيمان ان پي تي پذيرفته است پاي بند باشد . درهمان حال سران دولتهاي اروپايي و آمريكا بايد تاكيد كنند كه غرب درصدد انكار حق ايران براي دستيابي به برنامه انرژي اتمي غير نظامي صلح آميز تحت پادمانهاي لازم نيست .



دوم : در عوض توافقنامه ايران براي توقف دائم توانمنديهاي چرخه سوخت هسته اي خود از جمله غني سازي ، فرآوري ، تبديل اورانيم و توليد آب سنگين، تامين كنندگان عمده هسته اي (روسيه ، آمريكا و اروپا) بايد يك ضمانت محكم براي تامين سوخت تازه راكتورهسته اي غير نظامي و بازآوري ودر اختيار داشتن پسماند هسته اي فراهم كند .



سوم : دولت بوش بايد ازتوافقنامه اخير سه كشوراروپايي با ايران به عنوان اولين گام مهم حمايت كند . درحاليكه دراين توافقنامه مشخص نشده است كه آيا در نهايت بلند پروازهاي هسته اي ايران متوقف خواهد شد يا نه ؟

اين روزنامه در ادامه افزوده است: فقط يك راه حل واحد از سوي آمريكا و اروپا مي تواند اين مسئله را حل كند . واشنگتن بايد حمايت كامل خود را در پشت اين تلاشهاي ديپلماتيك قراردهد وآغاز توافق ديپلماتيك و بازرگاني را مورد بررسي قرار دهد . فرهنگ و رهبري سياسي ايران به طور نمايشي بيش از دو دهه گذشته تغيير يافته است و بسيار پيچيده تر از آن چيزي است كه بسياري بتوانند آن را در ك كنند . با درك كاركردهاي سياسي مختلف در درون ايران و انگيزه آنان ، نيازمند اين امر است كه آمريكا مسبب واكنش هاي چهره به چهره شود . انجام چنين كاري منافع مستقيمي را براي آمريكا دربردارد دراين زمان مخالفت بر سر مسئله هسته اي ايران نياز نيست . زيرا ، براي مثال تلاشها براي دستيابي همكاري برروي مسائلي مانند مبارزه با مواد مخدر،عراق ، مبارزه عليه تروريسم و صلح خاور ميانه مختل مي شود .



درجاي ديگر از اين مقاله آمده است اگر ايران بخواهد و جامعه بين المللي نيز ضمانت كند منافع هر كشوري در اين خواهد بود كه ايران از حق ، برنامه هسته اي غير نظامي برخور دار شود .