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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۱۸

علیرغم اعتراض مخالفان/

معاون نخست وزیر مالزی انتخابات در این کشور را عادلانه و شفاف دانست

معاون نخست وزیر مالزی انتخابات در این کشور را عادلانه و شفاف دانست

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون نخست وزیر مالزی روند برگزاری انتخابات و رای گیری در این کشور را عادلانه و شفاف خواند و وظیفه کمیته پارلمانی منتخب برای اصلاح انتخابات را تنها تنظیم و سرعت بخشیدن به برگزاری انتخابات دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری مالزین اینسایدر، "محی الدین یاسین" افزود: انتضاب کمیته ویژه از سوی نخست وزیر مالزی برای بررسی مسایل مطرح شده توسط معترضین نشان دهنده جدیت حزب حاکم در خصوص توجه به مطالبات مردمی است.

وی در عین حال اظهار داشت: انتصاب کمیته پارلمانی به معنای خوب نبودن سیستم فعلی انتخابات نیست و کمیسیون انتخابات نسبت به برگزاری انتخابات سالم و شفاف متعهد شده است.
 
یاسین حضور نمایندگان احزاب مختلف در کمیته پارلمانی و بررسی در خصوص سلامت انتخابات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نتیجه مطالعات و بررسی های کمیته پارلمانی بی اساس بودن ادعاهای مخالفان دولت را اثبات خواهد کرد.
 
نخست وزیر مالزی روز گذشته خبر از فعالیت کمیته پارلمانی برای مطالعه و بررسی در خصوص اصلاحات مورد نیاز در سیستم انتخاباتی مالزی خبر داده بود.
 
ماه گذشته مخالفان دولت مالزی با برگزاری راهپیمایی اعتراض آمیز در کوالالامپور خواستار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور شدند. 
کد مطلب 1384869

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