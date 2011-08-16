تحقیقات حاکی از افزایش تبعیض دینی در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، محدودیت پیروان ادیان برای پرداختن به آداب و اعتقادات دینی خود که طی سالهای 2006 تا 2009 مورد بررسی انجمن پیو قرار گرفت در 23 کشور از 198 کشور جهان (12 درصد) افزایش یافته، در 12 کشور ( 6 درصد) کاهش یافته و در 163 کشور ( 82 درصد) بدون تغییر باقی مانده است.

در هشت کشور جهان محدودیت برای عمل به آداب و اعتقاد دینی افزایش چشمگیری داشته است اما کاهش چشمگیر در هیچ کشوری مشاهده نشده است.

چین، مصر، فرانسه، نیجریه، روسیه، تایلند، ویتنام و بریتانیا درمیان کشورایی هستند که سخت تر از سایر کشورها برخی از پیروان ادیان آداب دینی خود را مورد توجه قرار می دهند.

این گزارش با عنوان "افزایش محدودیتها برای دین" نشان می دهد که مسلمانان 117 کشور جهان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند که این امر در میان پیروان سایر ادیان کمتر است.

این گروه تحقیقاتی در 198 کشور و منطقه براساس قوانین دولتی، سیاستها و اقدامات و همچنین خصومت، انزجار و سایر اشکال ارعاب یا سوء استفاده را بررسی کرده اند و در گزارش خود این امر را مورد تأکید قرار داده اند که در طول دوره سه سال تحقیق میزان خشونت و سوء استفاده مرتبط با دین در برخی مناطق بیش از آنکه کاهش داشته باشد افزایش داشته است.

این گزارش یادآور شده است که تعداد کشورهایی که دولتها در آن از برخی اقدامات اجباری علیه گروه ها یا افراد پیرو یک دین استفاده می کنند از 46 درصد در اواسط 2008 به 51 درصد در اواسط 2009 افزایش یافت. این خشونت دربرگیرنده کشتار، سوء استفاده فیزیکی، زندانی کردن، دستگیری یا دوری آنها از خانه خود بوده است که در این میان صدمات یا تخریبی که به دارائیهای دینی افراد یا گروه های دینی نیز وارد شده را نیز باید در نظر گرفت.

براساس این گزارش محدودیتهای دولتی درباره دین در دو کشور اروپایی فرانسه و صربستان نسبت به سایرین بیشتر بوده است.

مسئله جالب توجه اینجاست که 76 درصد از کشورهایی که تحقیقات درآنها انجام شده آزادی دینی خود را در قوانین اولیه یا قوانین اساسی خود ذکر کرده اند. در 46 درصد از کشورها دولت در مسئله نیایش یا سایر آداب دینی دخالت می کند و 40 درصد از دولتهای دنیا با انتشار ادبیات دینی و یا پخش برنامه های دینی مخالف هستند.

این تحقیق دومین تحقیق سازمان پیو درباره محدودیت برای دین بوده است. این تحقیق در 198 کشور جهان انجام شده که این تعداد بیش از 5/99 درصد از جمعیت کل جهان را شامل می شود.