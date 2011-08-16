ابراهیم نیکوگفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه‌های هیئت فوتبال قم در بخش‌های مختلف از آغاز سال طبق تقویم فدراسیون فوتبال برنامه ریزی شده است و برای هر رقابتی که در سطح استان برگزار می‌شود، از قبل پیش بینی‌های لازم صورت می‌گیرد.



وی ادامه داد: در آغاز سال رقابت‌های لیگ استان در رده سنی امید برگزار شد و در ‌‌نهایت تیم‌های بر‌تر این رده سنی معرفی شدند و میزبان رقابت‌های فوتبال رده سنی امید در مرحله نهایی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور نیز بودیم که با صعود صبای قم به لیگ بر‌تر همراه شد.



دبیر هیئت فوتبال استان قم افزود: این در حالی است که آغاز فعالیت‌ها در فصل جدید رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های استان قم از رده‌های سنی نوجوانان و جوانان از اوایل تیرماه بود و اکنون نیز آماده برگزاری فصل جدید رقابت‌های لیگ بر‌تر بزرگسالان فوتبال قم هستیم.



وی با اشاره به تعداد تیم‌های شرکت کننده در لیگ امسال فوتبال باشگاه‌های قم، بیان داشت: در مسابقات فصل جدید لیگ بر‌تر فوتبال رده سنی بزرگسالان باشگاه‌های استان قم، هشت تیم حضور دارند که برای قهرمانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.



نیکوگفتار با اشاره به نحوه برگزاری رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال استان قم، تصریح کرد: از سال گذشته که این مسابقات از لیگ دسته اول به لیگ بر‌تر ارتقاء یافت، با هدف افزایش سطح کیفی رقابت‌ها، بازی‌ها به صورت دوره‌ای (رفت و برگشت) برنامه ریزی شده است و امسال نیز بدین شکل برگزار می‌شود.



وی یاد آور شد: برای کسب مقام قهرمانی و رسیدن به سهمیه حضور در لیگ باشگاه‌های کشور جام آزادگان، در این دوره تیم‌های فوتبال میلادی قم، ارم ساز، کیان نوین، اتحاد شادقلی، هما، پردیس، پیمان و پناه آفرین هشت تیم شرکت کننده در مسابقات امسال لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های استان قم محسوب می‌شوند.



دبیر هیئت فوتبال استان قم با اشاره به زمان دقیق آغاز این رقابت‌ها، تصریح کرد: در جلسه هماهنگی برگزاری این رقابت‌ها زمان دقیق و برنامه برگزاری به مسئولان و سرپرستان تیم‌های شرکت کننده داده شد و رقابت‌ها از روز پانزدهم شهریور ماه آغاز می‌شود.



گفتنی است: مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های استان قم در شرایطی آغاز می‌شود که در آخرین دوره این رقابت‌ها در سال ۱۳۸۹، تیم فوتبال پناه آفرین برای سومین فصل متوالی موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های استان قم شد.



مسابقات لیگ بر‌تر بزرگسالان باشگاه‌های استان قم در سال گذشته نیز با حضور هشت تیم پناه آفرین، پردیس، صبای نوین، هما، ارم ساز، اتحاد، شادقلی، پرسپولیس و تی پاک به صورت رفت و برگشت در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد که جدا از قهرمانی تیم پناه آفرین، تیم‌های پرسپولیس و تی پاک با کسب چهار و یک امتیاز به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های استان قم سقوط کردند.