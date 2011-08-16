ارتش سالگرد ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری مه،ر در ابتدای پیام تبریک ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است: 26 مردادماه در تقویم تاریخ انقلاب اسلامی صدای بازگشت گام‌های استواری را در خاطر ملت ایران طنین‌انداز می‌کند که در مسیر حرکت به سوی جبهه‌های آزادگی، دعای پیر مرادشان بدرقه راه و یادش آرمان و آرزوی شان بود.

در ادامه این پیام می خوانیم: مردان مردی که دیوارهای بلند اسارت در برابر اراده پولادین آنها فروریخت و بدون شک تحمل زخم‌های جسم و جان، کیمیای عشقی شد برای تبدیل اندک مس وجودشان به زر. ادامه جهاد در غربت یاران آسمانی و امام امت، آزمون دیگری در پیمودن طریق آزادگی و ایثار این عزیزان بود که لحظه لحظه سال‌های بلند اسارت‌، کارنامه ولایت‌مداری‌شان را ممهور کرد.

این پیام می افزاید: بدون تردید روزهای خانواده این عزیزان که در صف مقدم کارزار انقلابی فرزندان و همسران آزاده خود، بار رنج و فراق را به دوش داشتند، ترجمان ایثار و مقاومتی از جنس دفاع مقدس است.

در پایان این پیام تصریح شده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس،امام شهدا، آزادگان سرافراز و خانواده‌های محترمشان، توفیقات روز افزون این رزمندگان سرافراز سالهای دفاع مقدس را تحت عنایات حضرت ولی (عج) و زعامت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا از درگاه حضرت احدیت مسألت می‌کند.



