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۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

ارتش سالگرد ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را گرامی داشت

ارتش سالگرد ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را گرامی داشت

ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، 26 مرداد ماه سالگرد ورود آزادگان سرافراز را به میهن اسلامی گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مه،ر در ابتدای پیام تبریک ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است: 26 مردادماه در تقویم تاریخ انقلاب اسلامی صدای بازگشت گام‌های استواری را در خاطر ملت ایران طنین‌انداز می‌کند که در مسیر حرکت به سوی جبهه‌های آزادگی، دعای پیر مرادشان بدرقه راه و یادش آرمان و آرزوی شان بود.

در ادامه این پیام می خوانیم: مردان مردی که دیوارهای بلند اسارت در برابر اراده پولادین آنها فروریخت و بدون شک تحمل  زخم‌های جسم و جان، کیمیای عشقی شد برای تبدیل اندک مس وجودشان به زر. ادامه جهاد در غربت یاران آسمانی و امام امت، آزمون دیگری در پیمودن طریق آزادگی و ایثار این عزیزان بود که لحظه لحظه سال‌های بلند اسارت‌، کارنامه ولایت‌مداری‌شان را ممهور کرد.
 
این پیام می افزاید: بدون تردید روزهای خانواده این عزیزان که در صف مقدم کارزار انقلابی فرزندان و همسران آزاده خود، بار رنج و فراق را به دوش داشتند، ترجمان ایثار و مقاومتی از جنس دفاع مقدس است.
 
در پایان این پیام تصریح شده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس،امام شهدا، آزادگان سرافراز و خانواده‌های  محترمشان، توفیقات روز افزون این رزمندگان سرافراز سالهای دفاع مقدس را تحت عنایات حضرت ولی (عج) و زعامت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا از درگاه حضرت احدیت مسألت می‌کند.

 
کد مطلب 1384900

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