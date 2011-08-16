نامه رئیس فدراسیون هندبال به وزیر ورزش برای حل مشکل ورود به فدراسیون!

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: از صبح روز دوشنبه مسئولین مجموعه ورزشی انقلاب تهران در اقدامی عجیب از ورود ماشین ها و افراد از سمت درب غربی این مجموعه واقع در خیابان سئول به داخل مجموعه فدراسیون هندبال جلوگیری کرده اند.

وی افزود: فدراسیون هندبال در بخشی از این زمین ها قرار دارد و جزء مجموعه ورزشی انقلاب تهران بوده و این تصمیم برای این فدراسیون هم استثنایی قرار نداده است. این در حالی است که این روزها تیم های ملی مشغول به تمرین هستند و مربیان و ورزشکاران با ماشین های خود به این فدراسیون تردد می کنند.

کوزه گری ادامه داد: البته بسیاری از اماکن و زمین های مجموعه آکادمی کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی هم در زمره مجموعه انقلاب تهران قرار دارند.

وی در تشریح این مشکل گفت: از روز دوشنبه کارمندان و ورزشکاران و مراجعه کنندگان فدراسیون هندبال برای ورود به محوطه این فدراسیون در سمت شمالی درب غربی آکادمی انقلاب ضمن داشتن کارت برای وارد شدن به محل کارشان در صورت داشتن خودرو باید مبلغ 500 تومان ورودیه پرداخت کرده و در ازای ساعات حضور خودروی مربوطه در محوطه فدراسیون هندبال مبلغ دیگری را پرداخت کنند!

رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: ما ضمن پیگیری این مشکل و دلیل آن از سوی مدیر مجموعه انقلاب تهران نامه ای به وزیر ورزش و معاون ورزش این وزارتخانه داده و خواستار حل این مشکل شده ایم.