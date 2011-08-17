جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: قرعه ایران در رقابتهای هندبال قهرمانی نوجوانان و جوانان زنان در آسیا به همراه مسابقات انتخالی المپیک لندن مشخص شده و ما رقبای خود را شناخته ایم.

وی افزود: گروه ما در مسابقات نوجوانان سخت نیست. این مسابقات تنها با حضور 4 تیم در ژاپن برگزار می شود. ما تا این رقابتها بیش از یک ماه فرصت داریم و اگر بتوانیم خوب حرکت کنیم می توانیم به کسب عنوان سومی رسیده و جواز حضور در مسابقات جهانی را بدست آوریم.

رئیس فدراسیون هندبال در مورد قرعه تیم جوانان هم گفت: کار بانوان ما در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در قزاقستان بسیار سخت است. گروه ما تیم های خوبی دارد و اگر بتوانیم در مرحله گروهی در بین تیم‌های حاضر در رده سوم قرار بگیریم عملکرد خوبی داشته و نسبت به قبل پیشرفت کرده ایم.

وی ادامه داد: قرعه کشی مسابقات انتخابی المپیک در کره جنوبی هم در شرایطی انجام شد که پیش از این، شاهد حضور این تعداد تیم در این رقابتها نبودیم که این مسئله به خاطر اهمیت حضور در این بازیها و در ضمن تغییر قوانین است.

کوزه گری بیان کرد: طبق قوانین جدید به غیر از تیم نخست که به طور مستقیم راهی المپیک می شود تیم دوم در یک مسابقه پلی اف با تیم های قاره ای دیگر مسابقه می دهد. به این ترتیب شانس دوباره ای به تیم های آسیایی داده شده است.

وی تصریح کرد: در این گروه بندی تیم های غرب آسیا و شرق آسیا در دو گروه قرار گرفته اند. به هر حال حساسیت این مسابقات بالاست و کار تیم ما در این میدان سخت خواهد بود.