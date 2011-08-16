پارک باستان شناسی در منطقه آزاد ارس ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل نجف زاده پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: وجود تمدن های "کورااَرس و مفرخ" و پیدا شدن سابقه های زیست بشر با قدمت سه هزار ساله و تعدد محوطه های باستانی در منطقه آزاد ارس اهمیت وجود پارک باستان شناسی را دوچندان کرده است.

نجف زاده با اشاره به کشف تمدن های کورااَرس و مفرح و تعدد محوطه های باستانی در محدوده منطقه آزاد ارس گفت: سابقه زیست بشر در این منطقه بر اساس داده‌های حاصل از آخرین مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسی تا حدود سه هزار سال قبل از میلاد تعیین و تایید شده است.

وی با بیان اینکه تحقیقات سال های اخیر در چند محوطه تاریخی محدوده منطقه آزاد ارس گواه دیرینه بودن زیست بشر برخلاف برخی گمان های اشتباه است، تصریح کرد: این تحقیقات در محل باستانی کول تپه هادیشهر،گورستان روستای گلفرج و سرباز تپه روستای شجاع انجام شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس یادآور شد: اشیا پیدا شده که وجود زیست سه هزار ساله بشر را در این منطقه نشان می دهد افزارهای سنگی از جمله سرنیزه ،ابزارهای برش ،اشیاء زینتی و سفالی هستند که در پارک باستان شناسی منطقه آزاد ارس به معرض دید عموم گذاشته می شوند.

نجف زاده با اشاره به اینکه تحقیقات انجام شده بیانگر وجود تمدن کورااَرس در این منطقه است افزود: نشانه‌های زیادی از وجود سکونت گاه های بسیار قدیمی در این منطقه به چشم می‌خورد، که با بررسی‌های انجام شده و مطالعه بر روی سفال‌های به دست آمده از این کاوش ها می‌توان این منطقه را به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز تمدن کورااَرس به حساب آورد.

وی با بیان اینکه تاکنون یک گورستان و سه محوطه باستانی در این منطقه شناسایی شده است از اهتمام سازمان منطقه آزاد ارس برای حفظ و احیاء این محوطه ها خبر داد.

این مقام مسئول در سازمان منطقه آزاد ارس تصریح کرد: کاوش‌های باستان‌شناسی انجام شده در محوطه باستانی کول تپه هادیشهر منجر به کشف آثار تاریخی مربوط به "دوره مفرخ" که مربوط به 3 هزار سال قبل از میلاد است شده که ایجاد سایت موزه و پارک باستانشناسی در این محوطه باعث جذب گردشگران بی شماری به این منطقه خواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از انعقاد تفاهم نامه همکاری با شورای اسلامی و شهرداری هادیشهر جهت ایجاد این پارک باستان شناسی خبر داد.