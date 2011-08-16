زمان و مکان عرضه محصولات فولاد مبارکه در بورس تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه دوشنبه هفته آینده با شهادت حضرت علی‌(ع) مصادف شده است، عرضه‌ محصولات تولیدی فولاد مبارکه یک روز زودتر یعنی در روز یکشنبه 30 مردادماه در بورس کالای شعبه اصفهان انجام می‌شود.

با توجه به اعلام معاونت فروش و بازاریابی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، عرضه محصولات تولیدی این مجتمع، طی روز یکشنبه در شعبه بورس کالا در اصفهان انجام می‌شود.

بر اساس اعلام فولاد مبارکه اصفهان، این شرکت به دلیل عرضه کالا‌های مختلف و تقاضای فراوانی که برای آن وجود دارد، در عرضه‌ها سعی می‌کند کل تقاضای بازار را تأمین کند اما از نظر تحویل محموله‌ها به خریداران محدودیت دارد و نمی‌تواند بیشتر از 110 تن تحویل دهد.

طبق این شرایط و محدودیت در میزان تحویل کالا، عرضه‌های این شرکت در دو هفته گذشته به دلیل افزایش حجم محموله‌ها پس از تقسیم به نسبت شدن حجم عرضه بین خریداران و افزایش آن به 160 تن باطل شد و 19 مرداد دوباره فولاد مبارکه 24 هزار تن کالا را در بورس عرضه کرد که نسبت به عرضه‌ای که باطل شده بود 9 هزار تن عرضه‌های خود را افزایش داد.