وضعیت سلامت آبهای بسته بندی/ آبهایی که مورد تایید وزارت بهداشت نیستند

دکتر بهروز جنت در ارتباط با سلامت آبهای بسته بندی در کشور، به خبرنگار مهر گفت: تاکنون گزارش مستند و جدیدی در مورد آلودگی آبهای بسته بندی در کشور نداشته ایم.

وی با اشاره به حضور مسئول فنی در شرکتهای تهیه آبهای بسته بندی، افزود: این افراد وظیفه دارند به طور کامل بر روند بسته بندی آبها نظارت و نمونه برداری انجام دهند.

جنت با بیان اینکه آبهای بسته بندی موجود در کشور شامل آبهای معدنی و آشامیدنی است، گفت: در بسته بندی آبهای آشامیدنی علمیات ضدعفونی به طور کامل انجام می شود.

معاون غذای سازمان غذا و دارو به نحوه تهیه و بسته بندی آبهای معدنی اشاره کرد و افزود: این قبیل آبها بر اساس قواعد بین المللی به طور مستقیم از سرچشمه و یا چشمه های آبهای معدنی تهیه می شود.

وی در همین ارتباط افزود: اصولا شرکتهای آب معدنی می بایست در نقاطی مستقر باشند که آلودگی نداشته باشد و منابع آلاینده در اطراف آن وجود نداشته باشد.

جنت در ارتباط با میزان نیترات آبهای آشامیدنی بسته بندی اظهارداشت: طبیعت آب چاه و زیرزمینی این است که نیترات آن بالاست. اما میزان نیترات آبهای بسته بندی بیش از اندازه تعریف شده نیست و جای نگرانی وجود ندارد.

معاون غذای سازمان غذا و دارو در خصوص آبهای معدنی بسته بندی نیز گفت: اصولا خصوصیات آبهای معدنی اینگونه است که از املاح بالایی برخوردارند. به طوریکه این قبیل آبها را تحت عنوان آب سولفاته ، نیتراته و... می شناسیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی افراد بین آبهای آشامیدنی و معدنی بسته بندی اشتباه قائل می شوند و فکر می کنند که تفاوتی با یکدیگر ندارند.

جنت در ارتباط با عرضه آن دسته از آبهای بسته بندی که مجوز و شماره پروانه وزارت بهداشت بر روی آنها حک نشده است، افزود: اصولا این قبیل آبهای بسته بندی نباید عرضه شوند و مورد تایید وزارت بهداشت نیستند.