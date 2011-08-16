کاهش 53 درصدی سرقت به عنف و جرائم آزار دهنده در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اردشیر کرمی ضمن تشریح عملکرد و اقدامات انتظامی در چهار ماه نخست امسال در بندرعباس، بیان داشت: در بحث مسائل سرقت به عنف و جرائم آزار دهنده 53 درصد کاهش و 115 مورد سرقت به عنف کشف شده و در این مدت هزار و 469 سارق، 148نفر زورگیر و در مجموع چهار هزار و 887 نفر متهم دستگیر که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 371 درصد افزایش دستگیری در سطح شهرستان داشته ایم.

وی افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری 73 هزارو 760 قلم انواع کالای کاچاق در شهرستان کشف که 312 درصد کشفیات افزایش داشته و همچنین در این مدت ضمن اجرای طرح های متعدد توقیف خودرو و موتور سیکلت متخلف، هشت هزار و 536 دستگاه موتور سیکلت و 745 دستگاه خودروی متخلف که موجب ایجاد مزاحمت برای مردم می شدند توقیف شده اند.

فرمانده انتظامی بندرعباس بیان کرد: در مدت مذکور 36 مرحله طرح جمع آوری معتادان در سطح شهرستان اجرا و در این رابطه هزار و 111 نفر معتاد پر خطر و ولگرد که در سطح شهر و چهار راهها و معابر ایجاد مزاحمت می کرده و بعضاً مرتکب جرائمی نیز می شدند دستگیر و به محل نگهداری تحویل شده است.

سرهنگ کرمی یاد آور شد: در بررسی و تحلیل به عمل آمده در چهار ماه اول سال جاری به لحاظ وقوع ، سرقت مغازه چهار درصد، سرقت موتور سیکلت 15 درصد ، کیف قاپی 59 درصد، سرقت منزل 39 درصد و مجموع سرقتها 18درصد کاهش و مجموع دستگیریها 57 درصد افزایش داشته است.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در طرحهای پاکسازی نقاط آلوده در شهرستان 47 دستگاه خودرو توقیف 534کیلو مواد مخدر و هشت هزار و 942 دستگاه تجهیزات ماهواره توسط ماموران انتظامی شهرستان کشف و 33 زورگیر شاخص و سابقه دار نیز دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس در پایان به منظور افزایش آگاهی عموم و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم در شهرستان به شهروندان توصیه کرد: از حمل و جابجای آشکار وجه نقد در بسته های پلاستیکی و آشکار که موجب ایجاد طمع در افراد فرصت طلب می شود ، خودداری کنند، پس از دریافت وجه نقد از بانک در نگهداری و حمل وجوه نقد خود نهایت دقت داشته باشند، فرزندان و کودکان خرد سال را با طلا و زیور آلات در کوچه و خیابان جهت انجام بازی و سر گرمی رها نکنند، وسایل نقلیه خود را در محل امن و پارکینگ مشخص نگهداری و پارک کنند.