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۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

بدها هم استخدام می‌شوند! /

استخدام هکرها با پرداخت 10 دلار/ استفاده از بدافزارها برای همه ممکن است

استخدام هکرها با پرداخت 10 دلار/ استفاده از بدافزارها برای همه ممکن است

تامین هزینه استخدام افراد خرابکار توسط افرادی که افکار تبهکارانه دارند شاید کاری دشوار باشد اما اگر فردی بخواهد سایتی را مورد هجوم سایبری قرار دهد نیاز به بودجه زیادی نخواهند داشت زیرا با پرداخت 10 دلار می تواند یک هکر را استخدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت امنیتی Kerbs on Sec گزارش می دهد هر فردی با پرداخت چند صد دلار می تواند به انجمنی مخفیانه و سری دسترسی پیدا کرده و فردی را استخدام کند تا وب سایتی را مورد هجوم سایبری DDoS قرار دهد، حمله ای که معمولا متکی به "باتنت ها" یا شبکه هایی از رایانه ها است که بر روی آنها نرم افزارهای مخرب نصب شده اند، نرم افزارهایی که می توانند میزان بازدید از وب سایت را به صورت انفجاری افزایش داده و سایت را از کار بیاندازند.

زمانی که میزان درخواستهای بازدید به اندازه کافی ارسال شدند، سرور سایت گیرنده در میان این درخواستها غرق شده و آسیب می بیند به شکلی که وب سایت از کار می افتد. گزارشهای جدید نشان می دهد هر فردی می تواند هکری را در ازای ساعتی پنج تا 10 دلار استخدام کند.

گزارش جدید شرکت امنیتی Kerbs on Sec نشان می دهد قیمتهای متفاوتی برای خرابکاری های سایبری وجود دارند اما گفته می شود با پرداخت هزار و 200 دلار می توان یک هکر متخصص DDoS را برای یک ماه استخدام کرد.

از سویی دیگر تعدادی از انجمنهای سری خرابکاری نیز وجود دارند که نرم افزارهای باتنت را برای استفاده شخصی افراد به فروش می رسانند و یا به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می دهند. سازندگان این نرم افزارها می گویند با ارسال 10 هزار درخواست بازدید به هر سایتی می توان آن را به سرعت از دور فعالیت خارج کرد.

بر اساس گزارش دیسکاوری، گزارش Kerbs  نشان می دهد وجود چنین انجمنهای سری، جایی که هر انسانی می تواند هکری را به استخدام درآورده و به بدافزارهای مختلف دسترسی داشته باشد، به این معنی است که در آینده باید در انتظار وقوع حملات سایبری گسترده تری از سوی هکرهایی با تخصصهای متفاوت بود.

کد مطلب 1385074

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