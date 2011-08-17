آمادگی دادگستری ساوجبلاغ برای همکاری در کاهش تخلفات خرید و فروش ملک

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر از امکان ارائه مشاوره قضایی رایگان به متقاضیان خرید و فروش ملک در ساوجبلاغ خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

وی ادامه داد: دادگستری ساوجبلاغ آمادگی دارد در صورت در اختیار گذاشتن دفتر و امکانات در شهرهای این شهرستان به دست شهرداران، نسبت به معرفی و نصب مشاور قضائی اقدام کند.

این مسئول عنوان کرد: ساوجبلاغ پنج شهر دارد ضمن اینکه شهرداران و دهیاران موظفند از حوزه شهری و روستایی خود مستندسازی کنند.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ یادآور شد: با این کار از تخلفات و سودجویی فرصت طلبان در تخریب و تغییر کاربری اراضی جلوگیری می شود.

این مسئول افزود: ساوجبلاغ 130 روستا دارد و افرادی متقاضی خرید و فروش ملک در این شهرستان دارند و در برخی از موارد، تخلفاتی رخ می دهد.

حدادی اضافه کرد: لازم است اطلاعات کافی به این افراد داده شود تا از تخلف و کلاهبرداری جلوگیری به عمل آید.