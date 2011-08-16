ژاپن برای نخست وزیر مخلوع تایلند ویزا صادر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، مجوز ورود شیناواترا به ژاپن پس از درخواست دولت جدید تایلند برای صدور ویزا برای نخست وزیر اسبق تایلند صادر می شود.

دولت جدید تایلند سیاست عدم منع ورود نخست وزیر اسبق این کشور به کشورهای دیگر را اتخاذ کرده و از توکیو خواسته شده تا مجوز ورود او به ژاپن صادر شود.

دولت تایلند سفر یک هفته ای شیناواترا به ژاپن را که شامل بازدید از مناطق آسیب دیده از زلزله و سونامی اخیر در این کشور خواهد بود را در راستای تقویت روابط دوجانبه ارزیابی کرده است.

"تاکسین شیناواترا" که بین سالهای 2001 تا 2006 نخست وزیر تایلند بوده پس از کودتای نظامی برای جلوگیری از 2 سال حبس به جرم فساد مالی در دبی زندگی می کند.

ژاپن برای افراد مجرم و محکوم به زندان بیش از یک سال ویزای ورود به این کشور را صادر نمی کند اما در برخی مواد استثنا قایل می شود.