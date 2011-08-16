محسن طائب، مدیر نشر پیدایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشتی که برای منظومه خسرو و شیرین پس از انتشار خبر و اصلاحاتی که بدان وارد شده رقم خورده و واکنش وزارت ارشاد اینگونه گفت: دیروز پس از انتشار خبر، خانم فریبا نباتی مدیر بخش فرهنگی نشر پیدایش با آقای سیدصادق موسوی، مسئول اداره کتاب کودک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملاقات داشت و من، قبل و بعد از این دیدار، گفتگویی تلفنی با آقای موسوی داشتم.
وی ادامه داد: ما همه مواردی که برای اصلاح به کتاب وارد شده بود به وی اعلام کردیم که مواردی را منطقی و قابل حل دید و قرار شد با بررسهای کتاب جلسهای داشته باشند و مساله را در سیستم خودشان حل کنند. آقای موسوی هم قبول کرد که برخی از ایرادها میتوانست نباشد و مساله مهم این بود که او با روی باز برخورد کرده و کاملاً اهل شنیدن بود.
مدیر نشر پیدایش با اشاره به اینکه معتقد است، برخوردهای سلیقهای و غیر ضابطهمند باعث ایجاد چنین مشکلاتی میشود، بیان کرد: ایراد ما به این است که ضابطه مشخصی درباره ممیزی کتابها وجود ندارد و ناشر هم از قواعد این ممیزی مطلع نیست و برخوردها سلیقهای به نظر میرسد و یا از سویی دیگر گویی یک نرمافزار بر کتابها نظارت میکند که هر جا با یک واژه خاص روبه رو میشود، آن را حذف میکند و دیگر کاری ندارد کارکرد این واژه در متن چیست.
طائب افزود: وقتی بحث ادبیات کلاسیک چه منثور و چه منظوم پیش میآید، دیگر بحث فرق میکند و دیگر به هیچ وجه نمیتوان قائل به ممیزی بود. مگر میشود اثری که مربوط به تاریخ ایران است، دچار حذف و اضافه کرد و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، ادبیات کلاسیک کشورمان تحریف میشود. این کار منطقی نیست و مطمئن هستم دوستان در وزارت ارشاد هم آنقدر منطقی هستند که چنین چیزی را نخواهند.
وی در پاسخ به این مساله که شنیده شده است این کتاب چون برای گروه سنی کودک و نوجوان منتشر شده نیاز به ممیزی داشته است، تشریح کرد: لازم است در اینباره توضیح بدهم که ما برای چاپ هشتم کتاب درخواست مجوز برای گروه سنی بزرگسال داشتهایم و چاپهای اول تا هفتم این کتاب برای کودکان و نوجوانان بوده است و اگر منظومه خسرو و شیرین نیاز به ممیزی داشت، در همان چاپهای قبلی که برای گروه سنی کودک و نوجوان بود، باید بدان وارد میشد. اتفاقا این بار که کتاب را میخواستیم برای گروه سنی بزرگسال منتشر کنیم، این حذفیات را خواستهاند.
این ناشر در پایان تاکید کرد: اگر ایرادها را به کتابی که قرار بود برای کودکان و نوجوانان منتشر شود، وارد میکردند وارد بحث اغنایی با آنها میشدیم و حالا که قرار است کتاب برای گروه سنی بزرگسال منتشر شود، چرا باید این اثر ادبی ـ تاریخی دچار حذف شود؟ باز هم اشاره میکنم که اینگونه برخوردها با ادبیات کلاسیک به تحریف آنها منجر خواهد شد.
لازم به ذکر است که تلاشهای خبرنگار مهر از صبح امروز 25 مردادماه تا ساعت انتشار خبر، برای تماس تلفنی با محمد اللهیاری فومنی، مدیر کل اداره کتاب و امور کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بینتیجه مانده است.
همچنین تنها اظهار نظر رسمی اللهیاری از روز گذشته که این خبر منتشر شده است، تنها جملهای است که به نقل از وی در شماره امروز روزنامه «تهران امروز» منتشر شده است. وی در این گفتگو اشاره کرده که فریبا نباتی در مصاحبهاش با مهر به این نکته اشاره نکرده که خسرو و شیرین این ناشر «گزیده» بوده و برای گروه سنی کودکان منتشر میشود و «طبیعتا ما نیازی نمیبینیم که در کتاب کودک، از آغوش گرفتن و می صحبت شود».
به نظر اللهیاری، مصاحبه این انتشاراتی برای فشار آوردن به اداره کتاب است و این اداره حتما با این ناشر برخورد خواهد کرد. اللهیاری همچنین از خبرگزاری مهر که بدون بررسی این خبر را منتشر کرده، گله کرده است.
توضیح مهر:
اینکه آقای اللهیاری، حذف بخشهایی از منظومه خسرو و شیرین را به دلایلی مجاز میدانند، مسالهای است که بخشی از آن را طائب مدیر نشر پیدایش پاسخ داده است و البته همچنان جای بحث دارد. همچنین اینکه وی این خبر را دستاویزی از سوی یک ناشر برای تحت فشار قرار دادن اداره کتاب میداند، باز جای سئوال و همچنین تعجب دارد که یک ناشر چگونه میتواند اداره کتاب را تحت فشار قرار دهد؟ در حالی که وی در موضعگیری تهدیدآمیز خود صراحتا میگوید: «حتما با این ناشر برخورد خواهد شد».
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