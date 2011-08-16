دشمن به دنبال رخنه ضدفرهنگی در بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی بسیج اصناف مازندران افزود: در جامعه امروزی یکی از مهم ترین مشکلات، رخنه ضد فرهنگی در بازار است که مهم ترین آن ترویج پوشش نامناسب و اشاعه شیطان پرستی است که باید راهکارهای لازم برای حل این موضوع و برخورد منطقی با آن صورت گیرد.

وی با تاکید بر حفظ و پاسداشت از اندیشه های والای شهدای اصناف اظهار داشت: امسال بزرگداشت یادواره شهدای اصناف استان در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد که شهرستان فریدونکنار با دارا بودن بیشترین تعداد جامعه اصناف میزبان این دوره است.

وفایی نژاد، برگزاری مسابقات قرآنی جامعه اصناف را یکی دیگر از برنامه های مهم این بسیج عنوان کرد و اظهار داشت: در سال گذشته، شهرستان آمل اولین دوره این مسابقات را با حضور 50 نفر از قاریان شرکت کننده و با همکاری بسیج اصناف و شورای هماهنگی برگزار کرد.

وی گفت: دومین دوره مسابقات قرآنی اصناف مازندران همزمان با هفته دفاع مقدس در جویبار برگزار می شود.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با توجه به جنگ نرم دشمن گفت: دشمن با ایجاد فتنه و آشوب در صدد شناسایی آسیب ها است و باید بازاریان بتوانند این فتنه ها را به روش خاصی خنثی کنند.

وی با اشاره به نقش بازاریان در دوران انقلاب اسلامی، نقش بسیج اصناف در شرایط کنونی را در راستای ارزشهای نظام اسلامی ویژه خواند و گفت: اصناف در مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حضور سرنوشت سازی داشته اند.