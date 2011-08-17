آرای ویتگنشتاین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر علاوه بر آرای ویتگنشتاین به زندگی خود نوشت او نیز پرداخته است. نویسنده در این اثر به بررسی فلسفه ویتگنشتاین متأخر توجه کرده،‌ ویتگنشتاین دارای دو دوره فکری متقدم و متأخر است.

ویتگنشتاین متقدم با تراکتاتوس شناخته می‌شود و در دوره دوم با اثر معروف پژوهشها قابل شناسایی است. اساس این تقسیم بندی به آرای ویتگنشتاین درباره زبان باز می‌گردد.

لودویک ویتگنشتاین به اعتراف بیشتر فیلسوفان از مهمترین و تأثیرگذارترین متفکران قرن بیستم بوده است.

به این موضوع هم موافقان و هم مخالفان آرای او اذعان داشته اند. کارها و آثار ویتگنشتاین در حوزه‌هایی چون فلسفه زبان، فلسفه ذهن، معناشناسی و روانشناسی منشأ اثرات زیادی بوده است.