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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

آرای ویتگنشتاین بررسی شد

آرای ویتگنشتاین بررسی شد

آرای لودویک ویتگنشتاین در قالب کتابی توسط گری هاگ برگ مورد بررسی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر علاوه بر آرای ویتگنشتاین به زندگی خود نوشت او نیز پرداخته است. نویسنده در این اثر به بررسی فلسفه ویتگنشتاین متأخر توجه کرده،‌ ویتگنشتاین دارای دو دوره فکری متقدم و متأخر است.

ویتگنشتاین متقدم با تراکتاتوس شناخته می‌شود و در دوره دوم با اثر معروف پژوهشها قابل شناسایی است. اساس این تقسیم بندی به آرای ویتگنشتاین درباره زبان باز می‌گردد.

لودویک ویتگنشتاین به اعتراف بیشتر فیلسوفان از مهمترین و تأثیرگذارترین متفکران قرن بیستم بوده است.

به این موضوع هم موافقان و هم مخالفان آرای او اذعان داشته اند. کارها و آثار ویتگنشتاین در حوزه‌هایی چون فلسفه زبان، فلسفه ذهن، معناشناسی و روانشناسی منشأ اثرات زیادی بوده است.

این تأثیر به این حوزه ها محدود نیست و حوزه‌هایی چون منطق، ریاضیات و معرفت شناسی نیز متأثر از آرای این فیلسوف هستند. آرای ویتگنشتاین چشم اندازهای فلسفی آینده را دچار تغییر کرد.

در این اثر واکنشها به آرای ویتگنشتاین متأخر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این واکنشها به موضوعاتی چون ماهیت انسان و خودادراکی هستند.

این کتاب با عنوان "توصیف خودمان" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

کد مطلب 1385208

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