مسائل پشت پرده فتح را افشا می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القدس آنلاین، "محمد دحلان" گفت : به زودی دست به افشاگری گسترده ای علیه رهبران جنبش فتح خواهم زد و همه چیز را افشا خواهم کرد.

وی افزود: تصمیم اخیر کمیته مرکزی جنبش فتح درباره اخراج قطعی من و نادیده گرفتن اعتراضم به این تصمیم موضوع عجیبی نبود، زیرا نتیجه تصمیم گیری کورکورانه این اعضا بود و باید برای اعضای فتح به خاطر رسیدن به مرحله کنونی ابراز تاسف کرد.

دحلان گفت : باز هم می گویم که اخراج من غیرقانونی بوده است و با همه ابزارهای قانونی برای لغو این تصمیم نامشروع اقدام خواهم کرد و خواستار تحقیقات مستقل درباره اتهامات ناروایی هستیم که در رسانه های زرد علیه من زده شده است.

شایان ذکر است که پس از اختلافات داخلی میان ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان با محمد دحلان از رهبران فتح، وی اخراج شد و نیروهای تشکیلات خودگردان به منزلش حمله و وی را به دخالت در مرگ یاسر عرفات رهبر فقید تشکیلات خودگردان متهم کردند.