اعتبارات خشکسالی زنجان به 59 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر سه شنبه در سومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه در طول چند سال گذشته اعتبارات قابل توجهی در بحث خشکسالی در کشور و استان وجود نداشت، افزود: در صورتی که روند اعتبارات خشکسالی مانند چند سال گذشته باشد، باید تدبیر مناسبی در این راستا اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه باید در مواجهه با خشکسالی و سایر حوادث غیرمترقبه مسائل را اولویت‌بندی کرد، ادامه داد: در راستای رسیدگی به چالش‌ها و حل مشکلات ناشی از خشکسالی باید به پروژه‌های موجود در این رابطه جهت بدهیم.

با تأکید بر جهت‌‌دهی پروژه‌های استان به‌خصوص پروژه‌های عمران‌شهری و روستایی در راستای رسیدگی به چالش‌ها و حل مشکلات ناشی از خشکسالی افزود: این امر تا حدودی در استان محقق شده است و پروژه‌های عمران‌شهری و روستایی بسیاری در حال اجرا است که قطعاً تأثیرات مطلوبی بر روند حل مشکلات ناشی از خشکسالی خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر در رابطه با مشکلات ناشی از خشکسالی و حوادث غیرمنتظره، منتظر اختصاص اعتبارات باشیم، بسیاری از پروژه‌ها بدون رفع مشکلاتشان، ابتر باقی خواهند ماند لذا باید در استان برای اجرای پروژه‌ها و کاهش مشکلات ناشی از خشکسالی، پروژه‌ها را اولویت‌بندی کرده و از منابع استانی برای این امر استفاده کنیم.

رئوفی‌نژاد با تأکید بر اینکه مسئله تأمین آب شرب روستاها در اولویت همه بحث‌ها قرار دارد، گفت: قبل از پرداختن به جبران هر خسارتی ناشی از خشکسالی و حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی در استان، تأمین آب شرب روستاها باید مدنظر قرار گیرد.

استاندار زنجان در ادامه با یادآوری اینکه 2 سال است برای تکمیل پایگاه امداد و نجات شمال‌غرب هزینه می‌شود، تصریح کرد: نباید همه منتظر تکمیل صد در صدی این پروژه باشند، بلکه تا زمان اتمام عملیات احداث آن باید از فضا و امکانات موجود نیز استفاده مطلوبی صورت گیرد.

رئوفی نژاد در رابطه با اتمام عملیات احداث جاده زنجان - طارم (تهم - چورزق) تا هفته دفاع‌مقدس و بهره‌برداری از این محور، افزود: به منظور رفاه حال مسافران و ارتقاء امنیت این جاده، احداث 3 راهدارخانه مد‌نظر مسئولان امر قرار دارد که عملیات احداث 2 راهدارخانه تا دهه‌فجر امسال باید به اتمام رسد.