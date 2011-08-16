مثل پلنگ منتظرم تا به ترکیب اصلی استقلال راه پیدا کنم!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیر آبادی در نشست خبری پیش از بازی با فجرسپاسی با بیان این مطلب، افزود: بازی سختی پیش رو داریم. فجر یکی از تیم های سازنده فوتبال ایران است که تا به امروز فوتبالیست‌های زیادی را به فوتبال کشور معرفی کرده است. فجر بازیکنان جوان و جویای نامی دارد و اطمینان دارم امسال نیز پدیده های زیادی را به فوتبال ایران معرفی خواهد کرد.

وی افزود: بازی مقابل بازیکنان با انگیزه و جوان فجر دشوار است و هواداران نباید فکر کنند که ما به راحتی این تیم را با 3 تا 4 گل شکست می دهیم. من هم امیدوارم چنین نتیجه ای در مصاف با فجر رقم بخورد اما دستیابی به این مهم به همین سادگی میسر نیست.

هافبک تیم فوتبال استقلال در خاتمه تصریح کرد: من از ابتدای دوران آماده سازی کنار تیم حضور داشتم و حتی یک جلسه هم غایب نبودم. به مانند فصل گذشته امسال هم منتظر یک فرصت هستم. به بازیکنان هم پستم می گویم مانند یک پلنگ منتظر یک اشتباه از جانب آنها هستم تا به ترکیب اصلی راه پیدا کنم.