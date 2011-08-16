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۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

اسمعیلی:

پنج میلیارد ریال برای توسعه مشاغل خانگی اردبیل اختصاص یافت

پنج میلیارد ریال برای توسعه مشاغل خانگی اردبیل اختصاص یافت

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان اردبیل از اختصاص بیش از پنج میلیارد ریال اعتبار به توسعه طرح مشاغل خانگی در بخش بازرگانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسمعیلی ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی مشاغل خانگی اظهار داشت: این میزان اعتبار در کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برای حمایت از متقاضیان طرح مشاغل خانگی و توسعه این طرح با هدف محرومیت زدایی به سازمان بازرگانی استان اردبیل اختصاص یافت.

وی عنوان کرد: سازمان بازرگانی اردبیل در حمایت و توسعه مشاغل خانگی از ابتدای سالجاری بر اساس همکاری متقابل با اداره کل کار و امور اجتماعی استان اقدام به ثبت نام و پذیرش متقاضیان این طرح در اتحادیه های بازرگانی می کند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان اردبیل افزود: تا پایان تیرماه سال جاری تعداد 270 فقره مجوز برای بهره مندی از تسهیلات مشاغل خانگی صادر شده است.

اسمعیلی یادآور شد: تعداد بیش از دو هزار و 500 پرونده نیز جهت دریافت مجوز مشاغل خانگی در دست اقدام است که در دو ماه آینده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل در زمینه مشاغل خانگی مزیت زیادی دارد افزود: با مشخص شدن اولویت هر یک از طرحها تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان مشاغل خانگی در بخش بازرگانی قرار می گیرد.
 

کد مطلب 1385358

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