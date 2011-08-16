پنج میلیارد ریال برای توسعه مشاغل خانگی اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسمعیلی ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی مشاغل خانگی اظهار داشت: این میزان اعتبار در کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برای حمایت از متقاضیان طرح مشاغل خانگی و توسعه این طرح با هدف محرومیت زدایی به سازمان بازرگانی استان اردبیل اختصاص یافت.

وی عنوان کرد: سازمان بازرگانی اردبیل در حمایت و توسعه مشاغل خانگی از ابتدای سالجاری بر اساس همکاری متقابل با اداره کل کار و امور اجتماعی استان اقدام به ثبت نام و پذیرش متقاضیان این طرح در اتحادیه های بازرگانی می کند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان اردبیل افزود: تا پایان تیرماه سال جاری تعداد 270 فقره مجوز برای بهره مندی از تسهیلات مشاغل خانگی صادر شده است.

اسمعیلی یادآور شد: تعداد بیش از دو هزار و 500 پرونده نیز جهت دریافت مجوز مشاغل خانگی در دست اقدام است که در دو ماه آینده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل در زمینه مشاغل خانگی مزیت زیادی دارد افزود: با مشخص شدن اولویت هر یک از طرحها تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان مشاغل خانگی در بخش بازرگانی قرار می گیرد.

