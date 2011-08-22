دوساله شدن معاینه فنی خودروها/ ظرفیت یکساله کردن وجودندارد

امیر فاتح وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان محیط زیست به شدت پیگیر بازگشت طرح الزام معاینه فنی خودروها از پنج سال به دو سال پس از تولید است که به احتمال زیاد پس از گذشت مدت زمان 6 ماهه قانونی که از تصویب این طرح بگذرد اصلاح می شود.

وی در پاسخ به اینکه پیشنهادی برای اصلاح این طرح و الزام خودروها به معاینه فنی یکسال پس ازتولید از سوی سازمان محیط زیست داده نشده است: گفت: تجهیزات نظارتی نیروی انتظامی و مرکز معاینه فنی خودروها در حال حاضر ظرفیت لازم برای یکساله کردن معاینه فنی خودروها را ندارد، به همین دلیل به دنبال الزام معاینه فنی دو سال پس ازتولید هستیم.

به گفته وحدتی، اگر نیروی انتظامی و مراکزمعاینه فنی خودروها اعلام کنند آمادگی افزایش این ظرفیت را دارند معاینه فنی یکساله خودروها پس ازتولید را پیگیری می کنیم.

وی همچنین از وضع قوانین سختگیرانه تر برای میزان مجاز خروجی گازها و آلاینده ها از اگزوز خودروها خبر داد و افزود: با ارائه استاندارد های به روزتر به خطوط تولید خودروها سعی در کاهش این آلاینده ها داریم.

در ایران از سال 1379 معاینه فنی الزامی شد و تا قبل از تصویب قانون جدید، خودروهایی که دو سال از عمرشان گذشته بود می بایست در تست های مراکز فنی شرکت می کردند و برچسب و برگه بازدید فنی و سلامت خودرو را که برای خودروهای شخصی اعتباری یک ساله دارد دریافت می کردند، اما طبق قوانین جدید این مدت از دو سال به پنج سال افزایش یافته است و خودروهایی که پنج سال از عمرشان گذشته است موظف به دریافت برگه معاینه فنی هستند.