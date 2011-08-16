دستگاههای اجرایی در رفع خشکسالی همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران با اشاره به کاهش نزولات آسمانی در استان و بروز پدیده خشکسالی اظهار داشت: با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان هواشناسی که خبر از کاهش نزولات آسمانی را به همراه دارد در حفظ و احیای جنگل ها و فضای سبز نیز باید کوشید.

وی انسان را عامل اصلی در تخریب جنگل ها عنوان کرد و افزود: بروز پدیده خشکسالی علاوه بر کاهش تولیدات و محصولات کشاورزی نقش مؤثری در کم و کیف مواد غذایی دارد.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل با اشاره به حفظ محیط زیست و گرم شدن کره زمین یادآور شد: با بالا رفتن درجه حرارت، احتمال بروز آتش سوزی در جنگل های استان نیز بیشتر شده است.

بیگدلو از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا تمهیدات لازم را در مبارزه با حوادث ناشی از خشکسالی را به عمل آورند.

وی با تاکید بر رعایت الگوی مصرف عنوان کرد: در این زمینه دستگاه های اجرایی با همکاری یکدیگر و صدا و سیما نسبت به اطلاع رسانی شفاف در جهت کاهش بلایای طبیعی برنامه ریزی کنند.

وی آموزش را پایه و اساس مقابله با پدیده خشکسالی عنوان کرد و افزود: دستگاه های اجرای استان در کیفیت سازه ها و مقاوم سازی پروژه ها و ساختمان ها کنترل دقیق و نظارت لازم را اعمال کنند تا از افزایش مشکلات در این بخش جلوگیری شود.