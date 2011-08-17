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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی شهریور ماه در قزوین برگزار می شود

چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی شهریور ماه در قزوین برگزار می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول بنیاد نخبگان استان قزوین گفت: چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی استان های قزوین، تهران والبرز شهریور ماه در قزوین برگزار می شود.

کریم افشار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی استانهای قزوین،  
تهران و البرز شهریور ماه امسال در قزوین برگزار می شود
 
افشار هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی استعداد ها و تجاری سازی اختراعات و نوآوریها و معرفی به بازارهای هدف اعلام کرد.
 
دبیر چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی افزود: پیش بینی می شود در مهلت تعیین شده 400 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
 
افشار یادآورشد: افراد برگزیده در جشنواره امسال جزو نخبگان سطح سه بنیاد ملی نخبگان کشور منظور شده و ازتسهیلات 30 
میلیون ریالی و معافیت نظام وظیفه استفاده خواهند کرد.
 
مسئول بنیاد نخبگان استان قزوین با بیان اینکه طی سالهای اخیر حدود 70 درصد اختراعات کشور درحوزه جغرافیایی سه استان
قزوین، البرز و تهران ثبت شده است، تصریح کرد: 9 هزار نخبه علمی و فرهنگی در کشور وجود دارد که طبق آمار 123 نفر آنان در قزوین هستند.


 
کد مطلب 1385411

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