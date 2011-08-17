چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی شهریور ماه در قزوین برگزار می شود

تهران و البرز شهریور ماه امسال در قزوین برگزار می شود کریم افشار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی استانهای قزوین،

افشار هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی استعداد ها و تجاری سازی اختراعات و نوآوریها و معرفی به بازارهای هدف اعلام کرد.

دبیر چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی افزود: پیش بینی می شود در مهلت تعیین شده 400 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

افشار یادآورشد: افراد برگزیده در جشنواره امسال جزو نخبگان سطح سه بنیاد ملی نخبگان کشور منظور شده و ازتسهیلات 30

میلیون ریالی و معافیت نظام وظیفه استفاده خواهند کرد.

مسئول بنیاد نخبگان استان قزوین با بیان اینکه طی سالهای اخیر حدود 70 درصد اختراعات کشور درحوزه جغرافیایی سه استان

قزوین، البرز و تهران ثبت شده است، تصریح کرد: 9 هزار نخبه علمی و فرهنگی در کشور وجود دارد که طبق آمار 123 نفر آنان در قزوین هستند.





