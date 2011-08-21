کلاهبرداری از طریق نان صلواتی/ پلیس در تعقیب مرد کلاهبردار

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل دو نانوا با مراجعه به پلیس آگاهی بجنورد از فردی ناشناس به اتهام کلاهبرداری شکایت کردند. یکی از مالباخته ها در شکایتش به ماموران گفت: هفته قبل فردی با شماره ای اعتباری با من تماس گرفت و خود را کارمند اتحادیه نانوایان معرفی کرد. او از من خواست تا 700 نان را به صورت صلواتی در اختیار شهروندان قرار دهم و سپس این فرد پول را به حسابم واریز می کند.

مرد نانوا ادامه داد: مرد ناشناس پس از پختن نانها با من تماس گرفت و خواست برای دریافت پول به عابر بانک مراجعه کنم. وقتی برای دریافت پول به عابر مراجعه کردم متوجه نبودم که به جای دریافت پول، هشت میلیون و پانصد هزار ریال به حساب مرد کلاهبردار واریز می کنم.

یکی دیگر از مالباخته ها نیز در این باره به ماموران گفت: متهم هفت میلیون و پانصد هزار ریال از من کلاهبرداری کرده است. او به بهانه پخت نان صلواتی این پول را از حسابم خالی کرد.



در ادامه کارآگاهان تلاش خود را برای شناسایی مرد کلاهبردار آغاز کردند اما به دلیل اعتباری بودن تلفن تماس گیرنده تا کنون ردی از متهم به دست نیامده است. تحقیقات پلیسی برای دستگیری متهم ادامه دارد.

