بیمه شدگان تامین اجتماعی کمک هزینه وسایل کمک پزشکی دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اروتزها و پروتزها یا وسایل کمک پزشکی وسایلی مانند عینک طبی، دست و پای مصنوعی، سمعک و چشم مصنوعی است که برای بازگشت سلامت یا جبران نقص و تقویت یکی از حواس به کار می‌رود.



براساس این گزارش، از جمله افراد واجد شرایط برای دریافت اروتز و پروتز می‌توان به مستمری‌ بگیران، بیمه‌شدگان اجباری، بیمه ‌شدگان اختیاری و مقرری‌ بگیران بیمه‌ بیکاری و افراد تحت‌ تکفل آنان اشاره کرد.



برای دریافت این کمک هزینه، ارایه گواهی تجویز پزشک مربوطه به همراه فاکتور خرید معتبر و اخذ تأییدیه پزشک معتمد این صندوق ( درمورد وسایلی که قیمت آنها حداقل 110 هزار ریال و حداکثر 500 هزار ریال است) ضروری است.



این صندوق همچنین اعلام کرد، تایید شورای پزشکی درمورد وسایلی که قیمت آنها 500 هزار ریال یا بیشتر باشد، از مدارک موردنیاز برای دریافت هزینه و وسایل کمک پزشکی به شمار می‌رود که بیمه‌ شدگان می‌توانند با مراجعه به شعبه تامین‌اجتماعی و تحویل مدارک یادشده، هزینه‌های مربوط به وسایل کمک پزشکی را طبق تعرفه مصوب، دریافت کنند.