پرداخت تسهیلات بانکی برای بهبود مصرف سوخت واحدهای دامی میانه

به گزارش خبرنگار مهر، نادر زارع تالی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح فعالیت های هدفمندسازی یارانه ها در بخش کشاورزی میانه پرداخت و گفت: این تسهیلات با نرخ سود چهار درصد و طول دوره باز پرداخت پنج ساله است.

وی از اقدامات این مدیریت با همکاری شعبات بانک کشاورزی شهرستان در راستای هدفمند سازی یارانه های بخش کشاورزی در سال گذشته خبر داد.

زارع معرفی و تصویب 17 واحد از جمله مرغداری، دامداری و تامین تلیسه برای بهره مندی از تسهیلات بانکی به مبلغ 18 میلیون و730 هزار ریال برای بهبود مصرف سوخت در واحدها از طریق دستگاههای گرمایشی و اتوماسیون تهویه، راندمان تولید و کاهش هزینه های تولید، معرفی و تصویب 20 مورد طرح کشاورزی برای خرید ماشین آلات خاک ورز حفاظتی با استفاده از تسهیلات بانکی برای کاهش تبخیر سطحی و حفظ ذخیره رطوبتی، در نهایت کاهش مصرف سوخت، هزینه های تولید و افزایش بهره وری از آب را از اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه در سال گذشته خواند.

وی همچنین معرفی جهت طرح جایگزینی تراکتورها و کمباین های فرسوده با استفاده از تسهیلات بانکی در راستای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، هزینه های تولید، هزینه های عملیات ماشینی برای بهبود عملیات کشاورزی و معرفی بهره برداران کشاورزی از جمله دامداری، مرغداری، گلخانه، صاحبان تراکتور و موتور پمپهای دیزلی چاههای آب کشاورزی برای تامین نقدینگی سوخت مورد نیاز خود برای استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ سود چهار درصد و معاف از سهم آورده شخصی و طول بازپرداخت دو ساله به شعبات بانک کشاورزی را از دیگر اقدامات جهاد کشاورزی در راستای هدفمند سازی یارانه ها در سال 89 برشمرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه افزود: تاکنون به تعداد 64 بهره بردار کشاورزی در شهرستان میانه مبلغ 820 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.