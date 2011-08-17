مقاومت "پریشان" در مصاف با خشکسالی/ گسترش 50 هکتاری نی زارها

به گزارش خبرنگار مهر، تالاب پریشان طی این سالها روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و خشکسالی نیز روزهای سختی را برای زیستمندان و حیات وحش تالاب طی این سالها رقم زده است.

خشکی بسیاری از چشمه های دریاچه و از دست دادن سطح وسیعی از آب پریشان طی این سالها باعث شد که زیستمندان منطقه یا به اجبار خانه خود را ترک یا روزگار سختی را در تالاب سپری کنند.

در این میان وجود چاه های کشاورزی اعم از مجاز و غیر مجاز نیز باعث می شد که سطح آبهای زیرزمینی منطقه به شدت کاهش یافته و در عمل بر خشکی تالاب نیز تاثیر محسوسی بر جای گذارد.

گسترش نی زارها در پریشان

در این مابین تلاشهای دوستداران محیط زیست و سازمان محیط زیست نیز برای زنده نگه داشتن تالاب نیز تا حدودی موثر واقع شد به طوریکه در گوشه ای از پریشان برکه ای به وجود آمد تا گونه های آبزی و کنارآبزی منطقه در آن به حیات خود ادامه دهند.

بعد از این بود که چشمه بنگ نیز به عنوان یکی از چشمه های مهم تالاب دوباره احیا شد و اکنون در حال تغذیه برکه و تالاب است و این چنین شد که تالاب برای مقابله با خشکسالی و مصائب آن آماده شود.

البته طی این مدت فراز و نشیبهایی نیز وجود داشت که مانعی برای احیای مطلوب تالاب محسوب می شدند اما به هر حال دوستداران محیط زیست تمام تلاش خود را به کار بستند تا پریشان از آنچه که هست پریشان تر نشود و در این راه با بازگشتن برخی گونه ها با منطقه توفیقاتی نیز حاصل شد.

اما اکنون دوستداران محیط زیست از گسترش نی زارها خبر داده و از زیست دیگر گونه های آبزی و کنارآبزی در لابلای آن خبر می دهند.

دبیر موسسه 13 فروردین در این خصوص با اشاره به بازدیدهایی که از پریشان طی روزهای اخیر انجام داده به خبرنگار مهر گفت: نی زارها طی این مدت گسترش یافته به طوریکه مساحت آنها به حدود 50 هکتار رسیده است.

علی اکبر کاظمینی با اشاره به اینکه برکه پریشان نیز وضعیت خوبی به خود گرفته، بیان کرد: در تالاب لاک پشتها با شادابی کامل در حال زیست بودند ضمن اینکه مار ماهی نیز در منطقه دیده شده است.

وی با اشاره به رشد نی زارها و وضعیت برکه موجود نیز بیان کرد: علت اصلی آن را می توان در پمپهای کشاورزی اطراف تالاب دانست که اکنون خاموش شده اند و کشت بهاره کشاورزان نیز تمام شده است.

این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه خاموش شدن پمپهای آب باعث شده آب به راحتی در دسترس تالاب قرار گیرد، افزود: سرریز آب برکه نیز حرکت کرده و به نی زارها می رود ذکر این نکته نیز جالب است که در اوج گرمای تابستان شاهد گسترش نی زارها در منطقه هستیم.

کاظمینی گفت: به نظر می رسد با خاموشی تلمبه ها سطح سفرهای آب زیرزمینی موجود در تالاب نیز افزایش یافته و نی زارها از این فرصت استفاده کرده و از آب موجود در سفره ها که بالا آمده تغذیه می کنند.

وی تاکید کرد: البته در این خصوص نیز این نکته نیز یادآور می شود که می توان با تعطیل کردن تلمبه ها و همچنین ایجاد معیشت جایگزین برای کشاورزان تا اشتغال آنان با مشکلی مواجه نشود، به راحتی پریشان را احیا کرد.

دبیر موسسه 13 فروردین تصریح کرد: جنانچه زمستان بارشهای خوبی صورت گیرد و در عین حال برداشت آبی نیز وجود نداشت باشد می توان آب دائم را در فصول مختلف سال در پریشان داشته باشیم.

کاظمینی با اشاره به اینکه میزان آبدهی برکه موجود در پریشان بهتر شده و البته به نظر می رسد چشمه دیگری نیز در پریشان وجود داشته باشد، افزود: اکنون وضعیت نی زارها به حدی رسیده که ارتفاع آنها به بالغ بر پنج متر می رسد.

به گزارش مهر، پریشان با وجود اینکه در اوج گرمای تابستان قرار دارد و با خشکسالیهای چند ساله نیز دسته و پنجه نرم کرده اما همچنان در مقابل خشکی و نابودی مقاومت می کند و اینک به نظر می رسد زمان آن رسیده که با جایگزینی معیشت کشاورزان منطقه و تعطیلی تلمبه های همجوار با پریشان، زمینه لازم برای احیا تالاب و زندگی با نشاط زیستمندان منطقه فرآهم شود.

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گزارش: ه‍ژیر فتحی