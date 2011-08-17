داود جوانی در گفتگو با مهر از تشکیل کمیته های تخصصی کارفرمایی در کشور برای تعیین تکلیف تشکیلات کارفرمایی خبر داد و گفت: احتمالا در ماه های آینده کمیته ها برخی اقدامات را در این زمینه ها انجام خواهند داد.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: از طریق اقداماتی که در این بخش قرار است صورت بگیرد، کانون عالی کارفرمایی جدیدی در کشور تشکیل و آغاز به کار خواهد کرد.

جوانی با بیان اینکه اصلاح اساسنامه و بروز رسانی برخی مفاد دارای اشکال آن از جمله اقداماتی است که باید در این راستا صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: انطباق آئین نامه های این بخش و انجام مذاکره بین کارفرمایان برای ایجاد یک تشکیلات جدید متحد و بدون موازی کاری از دیگر برنامه هایی است که در این قالب دنبال می شود.

این مقام مسئول کارفرمایی افزود: در سالهای گذشته برخی مسائل و مشکلات بین دو کانون کارفرمایان کشور ایجاد شده بود که این مسئله باعث ایجاد حواشی شده بود.

به گزارش مهر، در چند سال گذشته و در زمان وزارت سابق کار دولت نهم برخی مسائل و مشکلات انتخاباتی در مورد کانون عالی کارفرمایان به وجود آمد که این موضوع در نهایت منجر به ایجاد یک کانون عالی دیگر برای کارفرمایان و اعلام انحلال کانون اول از سوی وزارت سابق کار شد.

در آن مقطع ،کارفرمایانی که عضو کانون منحله بوده اند برخی تلاشها را برای بازپس گیری اجازه قانونی فعالیت خود انجام دادند و این موضوع حتی به سازمان جهانی کار و سفر دبیرکل سازمان به ایران نیز کشیده شد.

هرچند وزیر سابق کار نسبت به این موضوع و اقدام کارفرمایان به دخالت سازمان جهانی کار در فعالیت تشکیلاتی کارفرمایان انتقادات فراوانی را داشت اما در نهایت این کارفرمایان کانون منحله بودند که توانستند از طریق حمایت سازمان جهانی کار و رای دیوان عدالت اداری، فعالیت قانونی خود را از سر گیرند.

این موضوع در حالی انجام شده بود که یک کانون عالی دیگر تشکیل و به نمایندگی از بخشی از کارفرمایان فعالیت می کرد. این مسئله تا جایی هم پیش رفت که در یکسال از هر دو کانون عالی، نمایندگانی به سازمان جهانی کار برای شرکت در اجلاس سالیانه حضور پیدا کردند.

حتی این اقدام کارفرمایان باعث ورود ایران به پاراگراف ویژه که بر رعایت نکردن حقوق تشکلها تاکید دارد شده بود که در نهایت با روی کار آمدن دولت دهم و فعالیت وزیر جدید در وزارت کار، این مسئله حل و فصل و کانون جدید تشکیل شده در زمان دولت نهم دوباره به نحوی محترمانه غیرفعال شد. این اقدام باعث خروج ایران از پاراگراف ویژه سازمان جهانی کار نیز شد. با این حال این روزها خبر می رسد که کارفرمایان عضو هر دو کانون به دنبال راهکاری برای حل همیشگی اینگونه مسائل و رفع موازی کاری ها هستند.