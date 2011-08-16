ترکیب اصلی پرسپولیس اعلام شد/ کاظمیان در بین 11 بازیکن اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، ترکیب سرخپوشان در دیدار با مس سرچشمه کرمان به شرح ذیل اعلام شد:

علیرضا حقیقی، محمد نصرتی، ابراهیم شکوری، علیرضا محمد، مامادوتال، حسین بادامکی، سامان آقازمانی، علی کریمی (کاپیتان)، محمد منصوری، جواد کاظمیان و غلامرضا رضایی.

این برای نخستین بار در فصل جاری است که بازیکنانی چون جواد کاظمیان و مامادو تال در ترکیب اصلی پرسپولیس به میدان می روند.

در مقایسه با دیدار هفته گذشته پرسپولیس مقابل شهرداری تبریز بازیکنانی چون شیث رضایی، علیرضا نورمحمدی، محمد نوری و مازیار زارع جایی در ترکیب اصلی پرسپولیس ندارند.

تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 22:30 امشب در دیداری از هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف تیم مس سرچشمه می رود.