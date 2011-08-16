  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۲۲:۱۲

برای دیدار با مس سرچشمه؛

ترکیب اصلی پرسپولیس اعلام شد/ کاظمیان در بین 11 بازیکن اصلی

ترکیب اصلی پرسپولیس اعلام شد/ کاظمیان در بین 11 بازیکن اصلی

از سوی کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، ترکیب این تیم برای دیدار با مس سرچشمه کرمان در هفته چهارم لیگ برتر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، ترکیب سرخپوشان در دیدار با مس سرچشمه کرمان به شرح ذیل اعلام شد:

علیرضا حقیقی، محمد نصرتی، ابراهیم شکوری، علیرضا محمد، مامادوتال، حسین بادامکی، سامان آقازمانی، علی کریمی (کاپیتان)، محمد منصوری، جواد کاظمیان و غلامرضا رضایی.

این برای نخستین بار در فصل جاری است که بازیکنانی چون جواد کاظمیان و مامادو تال در ترکیب اصلی پرسپولیس به میدان می روند.

در مقایسه با دیدار هفته گذشته پرسپولیس مقابل شهرداری تبریز بازیکنانی چون شیث رضایی، علیرضا نورمحمدی، محمد نوری و مازیار زارع جایی در ترکیب اصلی پرسپولیس ندارند.

تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 22:30 امشب در دیداری از هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف تیم مس سرچشمه می رود.

کد مطلب 1385514

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها