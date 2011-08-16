پرسپولیس بازهم پیروز نشد/ زور سرخپوشان به قعرنشین هم نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22:30 شامگاه سه شنبه تیم‌های مس سرچشمه کرمان و پرسپولیس تهران به مصاف هم رفتند.

این بازی که در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید تا مس سرچشمه اولین امتیاز خود در فصل جاری لیگ برتر را دشت کند و پرسپولیس همچنان در حسرت پیروزی بماند.

پرسپولیس در این بازی با گلی زودهنگام پیش از آنکه دقیقه یک به اتمام برسد، از میزبان خود عقب افتاد. روی اشتباه علیرضا حقیقی و "مامادو تال" مدافع آفریقایی سرخپوشان، "نناد برنوویچ" به راحتی دروازه تیم میهمان را گشود.

سرخپوشان که پس از به ثمر رسیدن این گل بازهم صدای اعتراض هواداران را می شنیدند، روی به بازی احساسی آوردند که حاصل این روش بازی دریافت گلی دیگر در دقیقه 22 بود. این بار علی سامره بازهم روی اشتباه دروازه بان و مدافع آفریقایی پرسپولیس موفق به گلزنی شد.

پس از آنکه پرسپولیس گل دوم را دریافت کرد، استیلی ترکیب تیمش را تغییر داد و علیرضا نورمحمدی و محمد نوری را به جای مامادو تال و علیرضا محمد وارد زمین کرد.

این تغییر و جابجایی انرژی تازه‌ای به سرخپوشان داد و این تیم در دقیقه 37 توسط علی کریمی یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. پرسپولیس پس از به ثمر رسیدن این گل بشدت برای زدن گل تساوی تلاش کرد تا اینکه در دقیقه 2+45 توسط جواد کاظمیان به گل دوم رسید و با نتیجه تساوی 2 بر 2 به رختکن رفت.

در نیمه دوم تیم‌های مس سرچشمه و پرسپولیس بازی تماشاگرپسندی را به نمایش نگذاشتند و کمتر حادثه‌ای روی دروازه‌های دو تیم خلق شد. شاید مهمترین اتفاق این نیمه اخراج علی کریمی در دقیقه 79 بود که موجب شد تیم میزبان دقایقی روی دروازه پرسپولیس حمله کند اما شاگردان سنجری از این حملات نصف و نیمه هم راه به جایی نبردند تا بازی با تساوی 2 بر 2 به اتمام برسد.

قضاوت دیدار مس سرچشمه - پرسپولیس برعهده احمد صالحی بود. صالحی در این بازی به رضا نورالهی، علی سامره، نادر فتح الهی و علی مولایی از تیم مس سرچشمه و جواد کاظمیان و سامان آقازمانی از پرسپولیس کارت زرد نشان داد. این داور اصفهانی در دقیقه 79 مسابقه علی کریمی، کاپیتان تیم پرسپولیس را با نشان دادن کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج کرد.

هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری شش بازی طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

چهارشنبه - 26/5/90

* داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 22، ورزشگاه شهیدعضدی رشت

* ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 22، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صبای قم - سایپای البرز، ساعت 22، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

* نفت تهران - راه آهن شهرری، ساعت 22، ورزشگاه دستگری تهران

* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* استقلال تهران - فجرسپاسی شیراز، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران