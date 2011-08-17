80 گروه جهادی به مناطق محروم لرستان اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سیاهپوش در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی با اشاره به اعزام این تعداد گروه جهادی به مناطق محروم لرستان در تابستان سالجاری اظهار داشت: گروه های جهادی 25 هزار نفر روز کار عمرانی، درمانی و پزشکی کشاورزی انجام دادند.

وی بیان داشت: در قالب طرح هجرت سه نیز 175 هزار نفر روز کار شامل بهسازی و نوسازی مدارس و کلاس های تقویتی به همت بسیج دانش آموزی استان لرستان انجام شده است.

مسئول روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان افزود: سپاه حضرت ابوالفضل (ع) در زمینه محرومیت زدایی نیز برنامه های فراوانی را در دست تهیه دارد که به زودی جزئیات آن اعلام می شود.

سیاهپوش با اشاره به ایجاد 240 پایگاه تعالی و نشاط در استان یادآور شد: ساماندهی و تشکیل 900 تیم ورزشی در حوزه ها و پایگاه های مقاومت، برگزاری 900 مسابقه در پایگاه های بسیج، برگزاری 70 مسابقه قهرمانی انتخابی و برگزاری هشت جشنواره فرهنگی ورزشی از جمله برنامه های از جمله برنامه های سپاه حضرت ابولفضل (ع) استان بوده است.

وی ادامه داد: برگزاری کوهپیمایی های عمومی با حضور 20 هزار نفر، راه اندازی پایگاه استعداد یابی کشتی برای سنین 11 تا 9 سال و کشف 80 استعداد از دیگر برنامه های سپاه استان لرستان در سالجاری بوده است.

مسئول روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان با ابراز رضایت از روند رو به رشد رسانه ها در استان افزود: حمایت از رسانه های محلی ضروری است.