حفظ تمرکز عامل برد مقابل سپاهان است/غرور کار دستمان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ یسیچ شامگاه سه شنبه در کنفرانس خبری پیش از بازی تیم های شهرداری تبریز و سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت بالای این دیدار اظهار داشت: ما بازی سختی را مقابل قهرمان فصل گذشته لیگ خواهیم داشت اما من معتقدم اگر بازیکنانم تمرکز خود را حفظ کرده و فقط به برتری در این بازی فکر کنند، می توانیم با دست پر از زمین بیرون بیاییم.

وی ادامه داد: ما باید پیروزی هفته قبل برابر پرسپولیس را از یاد ببریم و به بازیکنانم نیز گفته ام که مبادا از بابت آن نتیجه مغرور شوند چون غرور کاذب می تواند برای ما در بازی با سپاهان دردسر ساز شود.

یسیچ عملکرد مجموعه باشگاه شهرداری را مطلوب دانست و تصریح کرد: همه اعضای باشگاه کار خود را بخوبی انجام می دهند و مدیریت نیز از کادر فنی حمایت لازم را دارد که امیدوارم تا پایان فصل این حمایتها ادامه داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در مصاحبه قبل از بازی برابر سپاهان اصفهان گفت: بازی سختی مقابل سپاهان اصفهان داریم و از هواداران خواهش می کنم برای تشویق تیم به ورزشگاه بیایند.

میودراک یسیچ افزود: سپاهان فصل پیش قهرمان لیگ بوده و برای کسب پیروزی مقابل سپاهان حضور تماشگران در ورزشگاه باعث دلگرمی و انرژی مضاعف در تیم و بازیکنان خواهد شد.

وی تاکید کرد: اصلا قبول ندارم که سپاهان نسبت به فصل پیش ضعیفتر شده است چون در خط هافبک و خط حمله بازیکنان خوبی دارد و این تیم خود را مهیای بازیهای آسیایی می کند.

سرمربی شهرداری تبریز اضافه کرد: درست است که با نتایج کسب شده و برد پرسپولیس سطح توقع افکار عمومی از شهرداری تبریز بیشتر شده است ولی عقیده من این است که بازی ساده ای مقابل سپاهان نخواهیم داشت و در این بازی احتیاج مبرمی به حمایت تماشاگران داریم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بازیکنانش در دیدار حساس برابر سپاهان نیز همچون سه مسابقه قبلی، بازی خوبی از خود به نمایش گذاشته و سه امتیاز این پیکار خانگی را کسب کنند.

دیدار تیم های شهرداری تبریز و سپاهان اصفهان از چارچوب بازیهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت 22 امشب (چهارشنبه) در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.