منطقی شدن تعرفه ها راه ورود کالاهای قاچاق را به کشور می بندد

حسین دمیاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از علل عمده گسترش پدیده شوم قاچاق کالا در کشور منطقی نبودن تعرفه ها در کشور است که امید است با اصلاح تعرفه ها و منطقی کردن آنها بستر کاهش آمار ورودیهای کالاهای قاچاق به کشور و استان مرکزی باشیم.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون 128 فقره پرونده کالای قاچاق در گمرکات استان مرکزی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی ارزش کل پرونده های قاچاق کالای کشف شده در گمرکات استان مرکزی را 33 میلیارد و 600 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از مجموع 128 فقره پرونده تشکیلی ارزش 15 فقره پرونده زیر 10 میلیون ریال و ارزش 113 پرونده بالای 10 میلیون ریال بوده است.

وی یادآور شد: کالاهای قاچاق کشف شده در گمرکات استان مرکزی طی سال جاری 26 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند.