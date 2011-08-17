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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

دمیاد:

منطقی شدن تعرفه ها راه ورود کالاهای قاچاق را به کشور می بندد

منطقی شدن تعرفه ها راه ورود کالاهای قاچاق را به کشور می بندد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرکات استان مرکزی گفت: منطقی شدن تعرفه ها راه ورود را بر کالاهای قاچاق به کشور می بندد.

حسین دمیاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از علل عمده گسترش پدیده شوم قاچاق کالا در کشور منطقی نبودن تعرفه ها در کشور است که امید است با اصلاح تعرفه ها و  منطقی کردن آنها بستر کاهش آمار ورودیهای کالاهای قاچاق به کشور و استان مرکزی باشیم.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون 128 فقره پرونده کالای قاچاق در گمرکات استان مرکزی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی ارزش کل پرونده های قاچاق کالای کشف شده در گمرکات استان مرکزی را 33 میلیارد و 600 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از مجموع 128 فقره پرونده تشکیلی ارزش 15 فقره پرونده زیر 10 میلیون ریال و ارزش 113 پرونده بالای 10 میلیون ریال بوده است.

وی یادآور شد: کالاهای قاچاق کشف شده در گمرکات استان مرکزی طی سال جاری 26 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند.

کد مطلب 1385575

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