ایجاد 5 هزار شغل خانگی در کمیته امداد استان مرکزی

محسن ولیئی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 5 هزار فرصت شغلی جدید با اعتباری بالغ بر 169 میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: ایجاد 2600 فرصت شغلی جدید از تعهدات کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در سال جهاد اقتصادی است که 2300 فرصت شغلی از طریق کارهای تجمعی و 300 فرصت شغلی از طریق کاریابی اقتصادی و خدماتی ایجاد خواهد شد.

وی یادآور شد: کمیته امداد امام خمینی(ره) در اقدامی نوین بر آن است تا با پرداخت کل حق بیمه مددجویان بکارگرفته شده توسط کارفرمایان بستر ایجاد اشتغال مددجویان خود را در بازار کار فراهم کند.

ولیئی گفت: طرح کارانگیزی با پرداخت ده میلیون ریال تسهیلات، طرح توان افزایی با پرداخت 50 میلیون ریال تسهیلات، طرح خودکفایی با پرداخت 100 میلوین ریال تسهیلات و طرح کارفرمایی با پرداخت حق بیمه مددجویان 4 طرح اشتغالزای کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی را شامل می شوند.

وی بیان داشت: کلیه طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی هر سه ماه یک بار توسط 50 ناظر این نهاد مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.