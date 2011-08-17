10 هزار زندانی جرایم غیرعمد در کشور آزاد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ساری شامگاه سه شنبه در مراسم گلریزان زندانیان جرائم غیرعمد استان لرستان در سخنانی با اشاره به به تعداد زندانیانی که توسط ستاد دیه کشور تاکنون از زندان آزاد شده اند، اظهار داشت: از زمان ایجاد ستاد دیه کشور تاکنون بیش از 52 هزار و 700 نفر زندانی جرایم غیر عمد در کشور آزاد شده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 10 هزار و 950 نفر زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای کشور به سر می برند عنوان کرد: خوشبختانه در سال گذشته برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کشور بیش از 14 میلیارد تومان کمک مردمی در جشن های گلریزان داشتیم.

معاون ستاد دیه کشور با بیان اینکه همچنین در چهار ماه نخست سالجاری بیش از چهار هزار نفر زندانی جرایم غیرعمد در کشور توسط ستاد دیه آزاد شده است، ادامه داد: خوشبختانه بیش از 50 درصد شاکیان این زندانیان در کشور اقدام به گذشت کردند.

ساری بیان داشت: این در حالیست که در سال گذشته تنها یک سوم شاکیان زندانیان جرائم غیرعمد در کشور اقدام به گذشت و رضایت کردند.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود با کمک مردم نوع دوست کشور در سالجاری بیش از 10 هزار نفر از زندانیان جریم غیر عمد در کشور آزاد شوند یادآور شد: این در حالیست که در سال گذشته نیز ستاد دیه کشور با همکاری مردم توانست 9 هزار نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در کشور را آزاد کند.

معاون ستاد دیه کشور با تفکیک زندانیان جرائم غیرعمد در کشور به بخش های تصادفات، نفقه و مهریه و بدهکاری های بدون سابقه کلاهبرداری در کشور عنوان کرد: در حال حاضر چهار هزار و 200 نفر به دلیل عدم پرداخت بدهی های بدون سابقه کلاهبرداری و سه هزار و 200 نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه و نفقه در زندانهای کشور به سر می برند.

ساری با بیان اینکه متاسفانه نیروی انسانی عامل بیش از 70 درصد حوادث رانندگی در کشور است، یادآور شد: در صورت کنترل و نظارت در این زمینه حدود 25 هزار نفر از کشته شده ها در سطح جاده های کشور کاهش می یابد.

وی از راه اندازی موسسه خیریه برای فرهنگ سازی و ترویج مقررات رانندگی در کشور خبر داد و بیان داشت: کار ثبت این موسسه در حال انجام است و ما از طریق وزارت کشور پیگیر مراحل قانونی این موسسه هستیم.