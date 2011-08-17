به گزارش خبرنگار مهر، علی بدری شامگاه سه شنبه در مراسم گلریزان زندانیان جرایم غیرعمد استان لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه متاسفانه آمار زندانیان موجود در زندانهای کشور به دلیل وجود برخی سیاست های غلط روز به روز در حال افزایش است، اظهار داشت: آمار زندانیان کشور در سال 58 تنها 10 هزار نفر بوده است و این در حالیست که این میزان امروز به بیش از 250 هزار نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ما نباید دست روی دست بگذاریم تا جرمی رخ دهد و کسی به زندان بیفتد و شخصیت او از بین برود عنوان کرد: این امر باعث می شود که نه تنها خود آن فرد بلکه اعضای خانواده آن زندانی نیز خسارات جبران ناپذیر اجتماعی فراوانی را متحمل شوند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به دلایل آمار بالای زندانی در زندانهای کشور، ادامه داد: فقر فرهنگی، بیکاری، تحصیلات پایین و... از جمله دلایل این امر می باشد.

بدری با اشاره به اینکه به عواقب سوء زندان، بیان داشت: زیر سوال رفتن شخصیت زندانی برای همیشه، خسارت بر خانواده این افراد و... از جمله اثرات منفی در این زمینه می باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه بیشترین آمار اعدامی در کشور مربوط زندانیان مواد مخدر است، افزود: به طور حتم تشدید مجازات موجب کاهش جرایم نمی شود و در این راستا پس لرزه های این محکومیت ها را نادیده گرفته ایم.