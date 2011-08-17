8.5 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد لرستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی شامگاه سه شنبه در مراسم گلریزان زندانیان جرائم غیرعمد استان لرستان در سخنانی با اشاره به تعداد زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 419 زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای لرستان به سر می برند.

وی با بیان اینکه از این تعداد 77 نفر مربوط به جرایم بخش تصادفات هستند، عنوان کرد: همچنین 72 نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه و نفقه و 263 نفر نیز به دلیل بدهکاری بدون سابقه کلاهبرداری در زندانهای لرستان به سر می برند.

مدیرکل زندانهای استان لرستان یادآور شد: میزان دیه این تعداد زندانی جرایم غیرعمد در لرستان 8.5 میلیارد تومان است.

محمدی یادآور شد: خوشبختانه با کمک مردم نوع دوست لرستان در سال گذشته ما توانستیم 142 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان را آزاد کنیم.

وی عنوان کرد: این افراد به دلیل تصادفات، عدم پرداخت مهریه و نفقه و جرایم مادی بدون زمینه کلاهبرداری در زندانهای استان به سر می بردند.