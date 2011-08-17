جوابیه ارشاد البرز بر حاشیه نویسی مهر از مراسم روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل ارشاد البرز متنی را به این خبرگزاری ارسال کرده که عینا در ذیل می آید: با عنایت به درج مطلبی با عنوان مراسم سرد روز خبرنگار در البرز/ استمرار نان قرض دادن مدیران جوابیه ذیل در پاسخ به مطلب درج شده جهت انتشار در آن رسانه ارسال می گردد.

1.خبرگزاری مهر: خبرنگاران عادت کرده اند خوب ببینند وخوب بنویسند وشنوندگان خوبی نیز باشند اما گویا گویندگان و سخنرانان خوبی نمی شوند.



در این جلسه خبرنگارانی که از افراد با سابقه جامعه مطبوعاتی استان و کشور هستند صحبت کردند و مسئولان هم با متانت شنیدند و اگر توضیحی لازم بود ارائه کردند. از مسؤولان طراز اول استان و شهرستان کدام دسته اند که حرفهای خبرنگاران را خوب نمی شوند؟!

چنانکه می دانید از تأسیس استان البرز تا کنون چندین جلسه و مصاحبه مطبوعاتی با حضور مسئولان استانی برگزار شده است. در کدام استان غیر از استان البرز سراغ دارید که به توصیه استاندار دو نفر از خبرنگاران به نمایندگی اصحاب رسانه در شورای اداری استان صحبت کنند و اتفاقاً یکی از این دو نفر مسؤول محترم خبرگزاری مهر بوده است. همچنین در نشست خبرنگاران با استاندار بعد از سفر ریاست محترم جمهور مسئول محترم خبرگزاری مهر دعوت شده بود. آیا وقتی مسئولی این قدر برای اصحاب رسانه احترام قائل می شود به کار بردن این عبارت صحیح است؟

1.خبرگزاری مهر: نان قرض دادن شیوه ای مرسوم در جلسات مدیران.



اولاً وقتی در اداره ای کار خوب و ارزشمندی انجام می گیرد اگر مدیر عالی استان از آن اداره تقدیر کند نام آن را باید نان قرض دادن گذاشت؟ مگر از وظایف اصلی مدیر عالی استان تنبیه و تشویق مدیران و مسؤولان نیست که یکی از راههای تشویق هم قدردانی در جلسات رسمی و مرتبط با آن موضوع است؟ پس چرا چنین عبارتی؟!

ثانیاً اگر انتقادی به نهادها و دستگاههای استان هست بنا نیست پیش از آنکه در جلسات خصوصی و اداری مطرح و حل و فصل شود رسانه ای شده و فضای معقول و منطقی رسیدگی به مشکلات را متشنج و کلاف کار را پیچیده تر نماید. از اصول اولیه مدیریت که مورد تأکید همیشگی رهبر انقلاب نیز هست این است که اختلافات و انتقادات در جلسات خصوصی طرح شود تا فضای مثبت و آرام برای مدیران خدمتگزار متلاطم نگردد و اذهان عمومی نیز دستخوش ناآرامی و منفی نگری به اوضاع کشور نشوند. در مقابل، نقاط مثبت و ارزشمند در سطح عمومی مطرح گردد تا به امید و نشاط عمومی بینجامد.

1.خبرگزاری مهر: انتظار می رفت شماری از مدیران کل، نمایندگان مجلس، امام جمعه و ... حضور یابند.



برای مراسم روز خبرنگار از نمایندگان محترم استان در مجلس و تعدادی از مدیران دعوت شد که تعدادی حضور پیدا کردند و تعدادی نیز طبیعتاً به دلیل تلاقی با کار مهم دیگری یا همزمانی با جلسه ای دیگر و یا هر دلیل موجه یا غیر موجه دیگر نتوانستند حضور پیدا کنند. به هر حال دعوت کنندگان به میهمانان خود اعم از خبرنگاران و دعوت شدگان احترام گذاشتند و وظیفه خود را انجام دادند.

1.خبرگزاری مهر: حذف نام برخی خبرنگاران و قرار دادن سهمیه های نامناسب با جمعیت خبرنگاران فعال در رسانه های شهر



بنا نیست هرکس خود را خبرنگار معرفی کرد ادعای او را قبول کنیم یا هرکس به هر شکل خبرنگار محسوب می شود او را دعوت کنیم. چندین بار مسؤول محترم خبرگزاری مهر تأکید کرد که باید بین خبرنگار و بازاریاب و دفتردار تفاوت قائل شویم. ما هم تلاش کردیم چنین تفکیکی حاصل شود. اگر از نظر برخی عزیزان سهمیه در نظر گرفته شده نامناسب بوده لطفاً نام کسانی را که نارضایتی دارند اعلام فرمایید تا ببینیم سابقه و وضعیت حرفه ای آنان چگونه است و آیا واقعاً در حق آنان کوتاهی شده است.

1.خبرگزاری مهر: سرد بودن فضایی که بر جلسه حاکم بود و نگاههای ناامیدی بود که ... کسی اشتیاق زیادی برای حرف زدن نداشت.



اولاً جلسه در سالنی برگزار شد که هیئت دولت نیز جلسات خود را در آنجا برگزار کرده است، تقریباً تمام صندلیها پر بود و همه خبرنگار دعوت شده شرکت کرده بودند. ثانیاً از کجا پی بردید که نگاهها ناامیدانه است و کسی اشتیاق به صحبت نداشت؟ آیا این نظر تعداد زیادی از حضار ارجمند است که خودشان اعلام کرده اند اشتیاقی برای صحبت کردن نداشتند یا صرفاً برداشتی شخصی است؟ آیا زمان جلسه مجال داد و کسی صحبت نکرد و یا کسی خواست صحبت کند و به او اجازه یا فرصت داده نشد؟!

1. خبرگزاری مهر: مراسم با دریافت لوح تقدیر تنها سه نفر از خبرنگاران که از خانواده معظم شهدا بودند از دست مسئولان پایان یافت.



اولاً به دلیل عدم حضور به موقع مدعوین ارجمند، جلسه با نیم ساعت تأخیر شروع شد. درثانی آیا درجلسه ای که قرار است از 190 نفر تقدیر شود می توان همگی را یک به یک دعوت کرد و تقدیرنامه را تقدیم کرد؟ در کدام جلسه در سطح ملی یا استانی چنین چیزی را سراغ دارید که چنین جمعیتی بیایند و لوح خود را از دست مسؤولان دریافت کنند؟ در برنامه ای که کل زمان آن دو ساعت است، اگر برای تقدیم لوح هر نفر فقط 30 ثانیه وقت در نظر گرفته شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ثالثاً تقدیر از خبرنگارانی که از خانواده معظم شهدا بودند در روزخبرنگار که به دلیل شهادت مظلومانه خبرنگار شهید صارمی نامگذاری شده است شاید بهترین و متناسب ترین اقدامی بود که می شد انجام داد.

1.خبرگزاری مهر: مراسم با ضیافت افطاری که استانداری در فضای باز تدارک دیده بود خاتمه یافت.



از نقاط قوت این مراسم در ماه مبارک رمضان حضور ساده و بدون تکلف استاندار و مسؤولان استانی در سر سفره افطاری بود که به صورت سنتی و ساده تدارک دیده شده بود تا باعث مودت و محبت و همتراز بودن مسؤولان با خبرنگاران شود هر چند برخی به دلیل اینکه افطار بر روی موکت و در فضای باز مهیا شده است افتخار همنشینی ندادند.

در پایان لازم است به عرض برسانم اگر مراسم سالهای گذشته در فضای سبز و شاد برگزار شده به این دلیل بوده که با ماه مبارک رمضان تقارن نداشته و طبعاً فضای دیگری را طلب می کرده است.

ضمن اینکه کسانی که در گذشته خدمتی کرده و شادی و نشاط را برای خبرنگاران عزیز به همراه آورده و رضایتمندی آنان را در پی داشته است قطعاً نزد خداوند متعال مأجور هستند و ما نیز برای آنها آرزوی موفقیت می کنیم.

نکته دیگر اینکه ما نقاط ضعف و کاستیهای این مراسم را انکار نمی کنیم و طبیعی است که در اینگونه مراسم که نیاز به همکاری و هماهنگی چند نهاد مختلف دارد اشکالات و نقصهایی هم پدید آید.

ارائه پیشنهادهای خبرنگاران و دیدگاههای آنان در این خصوص می تواند به رفع نقاط ضعف و برگزاری مراسم بهتر و شایسته تری در سالهای آینده بینجامد اما تخریب و بزرگنمایی نقاط ضعف و چشمپوشی از زحمات و خدمات انجام شده به دور از نقد منصفانه است که از وظایف اصلی خبرنگاران و رسالتهای قلم و قلم بدستان است.

آیا جلسه خبرنگاران با مسئولان درجه یک استان در سالنی خوب که همه هم سطح نشسته بودند و در پایان با افطار در فضایی ساده و صمیمی و به دور از تجملات مادی نقطه ضعف بود؟

آیا تقدیر از همه خبرنگاران و تجلیل از خبرنگارانی که از خانواده معظم شهدا بودند و بیشترین حق را بر گردن همه ما دارند نقطه ضعف بود؟

خداوند به همه ما که قلم در دست داریم و به فکر و ذهن مردم جهت می دهیم توفیق دهد که نقاط ضعف را ببینیم و بگوییم تا اصلاح شود نه اینکه بجوییم و پیدا کنیم تا انگیزه های خدمت رسانی و تلاش و کوشش را بخشکانیم و از بین ببریم.

توضیحات مهر

خبرگزاری مهر همواره در پوشش اخبار فرهنگی به لحاظ محتوا و سرعت پیشگام بوده و تلاش کرده نقاط قوت و ضعف را در کنار هم بازگو کند. از این رو، حاشیه نویسی بر برنامه ای که به گفته شمار زیادی از حاضران و خبرنگاران از نقاط ضعف جدی برخوردار بود بی شک چیزی جز قدم گذاشتن در راه رسالت واقعی خبرنگار در راستای انعکاس ضعفها نبوده است و شاهد گویای این مدعا، انتقادات گسترده ای است که از سوی اغلب رسانه های مستقل استان اعم از خبرگزاریها و مطبوعات در طول یک هفته اخیر نسبت به نحوه برگزاری این مراسم مطرح شده به طوری که می توان نقد خبرگزاری مهر را یکی از نرمترین این انتقادات دانست.



از آنجا که دیدگاه خبرگزاری مهر همواره مثبت و توام با حسن ظن نسبت به حوزه فرهنگ است این جوابیه را نیز نشان از توجه مدیرکل محترم فرهنگ وارشاد اسلامی البرز نسبت به اصحاب رسانه و نقد آنها تلقی می کند. اگرچه این ابهام بزرگ همچنان وجود دارد که چرا اداره ارشاد نسبت به تنظیم چنین متنی اقدام کرده است زیرا درهیچ یک از عبارتهای حاشیه نویسی مهر گلایه ای به اداره ارشاد مطرح نشده است و برعکس تاکید شده اگر این برنامه به صورت مستقل و با مدیریت واحد ارشاد برگزار می شد قطعا از نقاط قوت بیشتری برخودار بود.

مهر در مطلب خود هرگز نگفته مسئولان شنونده نیستند! بلکه تاکید کرده ما خبرنگاران سخنرانان خوبی نیستیم. از طرف دیگر این انتقاد در شرایطی مطرح شده که انتظار می رفت در روزی که متعلق به خبرنگاران است مسئولان با کاستن از تمجیدات تکراری و مرسوم به بیان تبریک و انتظارات خود از اصحاب رسانه بسنده کنند وعمده وقت جلسه را در اختیار خبرنگاران قرار دهند.

در خصوص حضور مسئولان، در گزارش مهر از مسئولان حاضر قدردانی شده و با عبارت "انتظار می رفت" جای خالی سایرین گوشزد شده است که این به معنای عدم دعوت از سوی ارشاد و استانداری نبوده است بلکه انتقادی است که به غایبان جلسه وارد است و انتظار می رفت به رغم مشغله های موجود بین حضور در بین اصحاب رسانه و انتخاب دیگر برنامه ها و جلسات همیشگی، در طول سال، این عده ساعتی را نیز با اصحاب رسانه می گذراندند.

در خصوص سرد بودن فضا نیز نظر به حضور همیشگی اصحاب رسانه در تمامی جلسات این موضوع به صورت مقایسه ای مطرح شده است و انعکاسی از نظر همکاران این عرصه بوده است.



در خصوص اهدای لوح و تقدیر نیز اقدام صورت گرفته مبنی بر تجلیل از سه نفر از اعضای خانواده شهدا اقدامی بس شایسته بود که در آن تردیدی نیست اما این اقدام برای تجلیل از 190 نفر کافی نبود. اگرچه انتظار تجلیل از 190 نفر نیز نمی رفت زیرا زمان کافی برای این کار موجود نبود اما می شد به تجلیل از یک نفر به نمایندگی از هر رسانه اقدام کرد که زمان چندانی را نیز از جلسه نمی گرفت.



نکته ای دیگر که بسیار در جوابیه ارشاد توجه خبرگزاری مهر را به خود جلب کرده است بررسی چگونگی ضیافت افطار است که به نظر نمی رسد بنا برجمله موجود"مراسم با ضیافت افطاری که استانداری در فضای باز تدارک دیده بود خاتمه یافت." خبرنگار مهر اظهار نظری دراین خصوص کرده و افطار روی موکت را نقد کرده باشد.



همچنین اگرچه بند بند مطالب و حتی اظهارنظرهای خبرنگار دراین جوابیه به چالش کشیده است اما در خصوص عدم برگزاری شاد مراسم به دلیل همزمانی با ماه ضیافت الهی و بهره گیری از هنرمندان برای شادتر کردن فضای مراسم و ساختن شبی به یاد ماندنی برای خبرنگاران از یکسو وعدم ساخت و پخش حتی یه کلیپ کوتاه جهت ثبت و یادآوری تلاشهای خبرنگاران در طول سال تنها نقدی است که گویا مورد قبول بوده و توضیحی در خصوص آن نیامده است!

علاوه بر خبرگزاری مهر، چندین خبرگزاری و پایگاه خبری و روزنامه سراسری و نشریات هفتگی نیز هریک به مراتب بسیار شدیدتر از نقد نرم مهر به انتقاد از جزئیات مراسم مذکور پرداخته اند که قطعا اداره کل محترم ارشاد از آرشیو این مطالب مطلع است و این مهم مستند خوبی برای تایید ادعاهای مطرح شده و نقاط ضعفی است که مهر تنها به برخی از آنها پرداخته است.