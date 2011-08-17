یخچالهای طبیعی دماوند آب می شود/ سیل لاریجان را فرا گرفت

محمدرضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل گرمای شدید روزهای اخیر و آب شدن یخهای یخچالهای ضلع شمالی قله دماوند سبب جاری شدن سیل از مسیر دره "ترجاب" شد.

وی افزود: جاری شدن سیل همراه با شستشوی گل ولای در طول مسیر سبب به راه افتادن سیلاب سهمگین در مناطق پایین دست رودخانه هراز شد.

بخشدار لاریجان آمل اضافه کرد: بر اثر وقوع این سیلاب به 9 مزرعه پرورش ماهی قزل آلا از10 تا 100 درصد خسارت وارد شد.

نصیری ادامه داد: سردهنه های کشاورزی شهر گزنک و روستای گزانه و یک دهنه پل دسترسی به یک واحد معدنی در این منطقه تخریب و آسیب جدی وارد شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این سیلاب تلفات جانی نداشت یادآور شد: برآورد اولیه میزان خسارت وارده بر اثر سیلاب در لاریجان آمل بیش از 10میلیارد ریال تخمین زده می شود.

بخش کوهستانی و محروم لاریجان آمل با حدود 80 روستا یکی از بزرگترین بخشها در مازندران است.