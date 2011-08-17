به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان ایلام به ارائه آماری از تردد زائران از پایانه مرزی مهران پرداخت و گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، 117 هزار و 440 مسافر ایرانی و 71 هزار و 97 مسافر خارجی از این مرز خارج شده اند.



مسعود اسکندری افزود: همچنین طی این مدت 333 هزار و 188 مسافر ایرانی و 109 هزار و 415 مسافر خارجی از طریق مرز بین‌المللی مهران وارد کشور شده‌‌اند.



وی بیان داشت: نزدیکی استان ایلام به شهرهای مذهبی عراق و امنیت مطلوب مرزی از جمله عوامل استقبال زوار از مرز مهران بوده است. اکنون کار تردد زوار همچون روال گذشته در قالب کاروان‌های حج و زیارت همچنان ادامه دارد.



اسکندری یادآور شد: مرز بین‌المللی مهران به لحاظ موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد (نزدیکترین نقطه به مراکز مهم سیاسی، اقتصاد و مذهبی کشور عراق) و دارا بودن پتانسیل‌های بالفعل (گمرک، بازارچه مرزی، پایانه‌ها‌ی بزرگ مسافری و تجاری غرب کشور) و به ویژه امنیت پایدار نسبی از جمله گلوگاه‌های تجاری مهم کشور است.