تقدیر از تبریزی، زرین، رشیدی و بهنام در جشن خانه سینما

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری پانزدهمین جشن خانه سینما که دوشنبه 24 مردادماه با حضور کیومرث پوراحمد دبیر جشن و مازیار میری مدیر اجرایی آن برگزار شد، نام چهار سینماگر برای تقدیر اعلام شد.
جایزه سیفالله داد را علی زرین مدیر سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دریافت خواهد کرد، پوراحمد با اشاره به سوابق درخشان وی گفت: در دورهای که فیلمسوزی و پاک کردن خاطرات سینمای ایران رواج داشت، آقای زرین در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فضایی برای فعالیت سینماگران شاخص سینمای ایران به وجود آورد.
وی ادامه داد: زمانی که از او خواستند کانون را رها کند، گفت من معلمی ساده هستم و به سر کارم برمیگردم، او کانون را میراث پدری نمیدانست، دوره فعالیت او طلاییترین دوران کانون است، به او پستهای مختلف پیشنهاد شد اما گفت به کودکان علاقه دارد و فقط برای بچهها کار میکند.
پوراحمد افزود: در زمان او فیلمهای "دونده"، "باشو غریبه کوچک" و... ساخته شد، بیضایی، کیارستمی و نادری در این دوره در کانون فیلم ساختند.
مازیار میری گفت: برای این که درباره آقای زرین فیلم هفت هشت دقیقهای ساخته شود، همه سینماگران تمایل دارند حضور داشته باشند و درباره این شخصیت تاثیرگذار سینمای ایران صحبت کنند. درباره آقای کمال تبریزی هم بگویم که او میتوانست و شرایط خوبی داشت که در کنار ما نباشد اما کنار ما و خانه سینما ماند.
پوراحمد درباره داود رشیدی گفت: او از اساتید تئاتر و از بهترین بازیگران سینما و تلویزیون است، من با او تجربههایی داشته و بسیار از او آموختهام، او بازیگری بااخلاق و حرفهای است، چیزی شبیه خسرو شکیبایی. مسعود بهنام از صداگذارانی است که سیستم دالبی ساراند را در سینمای ایران راهاندازی کرد.
کارگردان "شب یلدا" ادامه داد: او برای نخستین بار تصاویر ویدئویی را به فیلم تبدیل کرد در استودیوی او هر صداگذاری برای هر فیلمی میتواند کار کند، او این سنت اشتباه را تصحیح کرد. اخلاق شخصی او و سلوک حرفهای اش ستودنی است.
آیین نکوداشت این چهار سینماگر 21 شهریورماه در تالار ایوان شمس برگزار میشود.
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