450 میلیارد ریال به اجرای راه آهن تهران ـ همدان ـ سنندج اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ پاکدل در بازدید از روند اجرایی راه آهن تهران ـ همدان ـ سنندج اظهار داشت: این طرح 418 کیلومتر را شامل می شود.

وی گفت: راه آهن تهران ـ همدان ـ سنندج از ایستگاه اسلامشهر منشعب و پس از گذشتن از پرندک به ساوه و در نهایت به همدان و سنندج منتهی میشود.

معاون ساخت و توسعه شبکه راه آهن کشور افزود: این طرح در هشت قطعه به پیمان رفته و اجرایی شده است.

پاکدی اظهار داشت: 268 کیلومتر از این راه آهن در محور تهران ـ همدان و 150 کیلومتر حد فاصل همدان ـ سنندج قرار دارد.

وی یادآور شد: تاکنون 1300 میلیارد ریال اعتبار صرف این پروژه شده است و برای شتاب بیشتر در سالجاری 450 میلیارد ریال اعتبار به پروژه اختصاص داده شده است.

معاون ساخت و توسعه شبکه راه آهن تاکید کرد: یکی از مشکلات و کندی روند قطعه یک الف که شامل تکمیل پل بزرگ رودشور است با تزریق نقدینگی رفع خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی و سرپرست حوزه عمرانی استانداری همدان نیز در این بازدید از روند اجرای پروژه ابراز رضایت کرد.

علی اکبر فامیل کریمی بر حیاتی بودن پروژه تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه تمامی قطعات پروژه به پیمان رفته و فعال هستند روند مطلوبی دنبال میشود.

فامیل کریمی ابراز امیدواری کرد با تمهیدات و تزریق مالی به موقع مشکلات موجود نیز رفع شود.