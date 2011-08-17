بروکراسی اداری در کردستان مانع اصلی توسعه اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی شامگاه سه شنبه در نشست هماهنگی و بررسی راهکارهای ایجاد اشتغال جهت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بروکراسی در بعضی از ادارات و سازمان های دولتی در سطح استان وجود دارد که باید با تسهیل امور و برداشتن موانع اداری ارائه خدمات به متقاضیان کار به خصوص به مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره) را بیش از پیش هموار کنیم.

وی آموزشهای کارآفرینی را جزو ضرورت های امروز بازار کار عنوان کرد و افزود: می توان با اختصاص سهمیه آموزش های کارآفرینی به کمیته امداد امام(ره)، مددجویانی را که دارای استعدادهای درخشان بوده و از پتانسیل ها، توانایی ها و ایده های خلاقانه و کارآفرینانه برخوردار هستند شناسایی و در ارائه تسهیلات توسعه و گسترش کارآفرینی مورد پشتیبانی قرار داد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کردستان ادامه داد: واگذاری امور مربوط به کاریابی و مشاوره شغلی به کاریابی های غیردولتی در راستای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است و این مراکز پل ارتباطی بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در هدایت و معرفی نیروهای جویای کار بوده و در واقع بازوان پرتوان اجرایی ادارت کار و امور اجتماعی هستند.

اسدی گفت: یکی از مهمترین اهداف تشکیل کاریابی ها ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اشتغال، راهنمایی و آموزش نیروی انسانی جویای کار و جستجو و کنکاش برای خلق فرصتهای جدید اشتغال است که البته دراین میان باید توجه ویژه ای به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) داشته باشند.

وی با بیان اینکه رویکرد این اداره کل تقویت کاریابی هاست، یادآور شد: کاریابی ها نیز باید اهداف تعیین شده را محقق کنند و در غیر این صورت با استناد به قانون از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کردستان یادآور شد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قصد دارند امید جوانان را در دستیابی به فرصت های شغلی جدید از بین ببرند که با همت همه مردم و سازمان ها و نهادها به ویژه مراکز کاریابی و مشاوره شغلی غیردولتی هیچگاه نخواهند توانست به اهداف خود دست پیدا کنند.

اسدی در پایان عنوان کرد: دولت و مجموعه مدیران دولتی استان کمر همت را برای توسعه استان و رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در استان کردستان بسته اند و در این راه نیازمند همراهی مسوولان دستگاه ها و مدیران مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی استان هستیم.

نشست هماهنگی و بررسی راهکارهای ایجاد اشتغال جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با حضور مدیر کل کار و امور اجتماعی، آموزش فنی وحرفه ای، کمیته امداد امام (ره) و مسئولان کاریابی ها و مراکز مشاوره غیردولتی استان در محل سالن اجتماعات اداره کل کار و امور اجتماعی برگزار شد.