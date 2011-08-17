پدر به عشق پسر تاب نیاورد/ درگذشت شاعرانه "آشفته" و "پریش" شاعر

به گزارش خبرنگار مهر، استاد بهرام سیاره متخلص به" پریش" ساعت هشت صبح روز بیستم مردادماه در 67 سالگی در شهرضا درگذشت و پدرش استاد قاسم سیاره متخلص به "آشفته" که طاقت دوری فرزند را نداشت کمتر از سه ساعت همسفر وی شد و به دیار باقی شتافت پیکر این دو شاعر پرآوازه عصر پنجشنبه با حضور خیل عظیم هنرمندان و مردم شهرضا تشییع و در جوار امامزاده شاهرضا-صحن علما به خاک سپرده شدند.

سبک اشعار این دو شاعر شهرضایی آمیخته ای از سبک اصفهـانی و عراقـی و خمیر مایۀ کلامشان توحید، عاشقانه زیستن، آزادگی و بی نیازی بود.

این دو شاعر پرآوازه در سروده هایشان از مضمون های ابداعی به سبک غزل با همۀ ترکیب ها بهره می‌گرفتند وابتکارشان سرودن اشعار محلی بود.

شاید آنچه باعث حیرت همگان از شنیدن خبر مرگ "پریش" و "آشفته" شد، همزمانی زمان مرگ آنان بود. امید سیاره، فرزند مرحوم قاسم سیاره در این زمینه می‌گوید: برادر و پدرم یک روح در دو کالبد بودند و ارتباط روحی آنان به قدری عمیق بود که با هم رفتند و مشیت الهی بر این بود که پدر داغ مرگ پسر را نبیند. پریش نیز در قسمتی از اشعار خود، صالع خود را به مانند طالع پدر خود می‌داند و می‌گو‌ید:

طالع آشفته را دارد پریش آنکه از خاکسترش این خلق شد

منِ آشفته را چو وقت رسد/ گرد من با نشاط صف بزنید

استاد قاسم سیاره متخلص به "آشفته" در خانواده‌ای فرهیخته و ادیب در شهرضا متولد شد. پدرش استاد هاشم متخلص به "سیاره" نیز شاعری توانا بود که از او چند مجموعه شعر از جمله "گلشن معرفت" و "جنگل مولا" به یادگار مانده است، همچنین تخلص استاد هاشم به نام خانوادگی این خانواده یعنی "سیاره" تبدیل شد.

آشفته سرودن شعر را از 18 سالگی آغاز کرد که از آثار منتشر شده این شاعر توانا می‌توان به دیوان آشفته، دوگاه، ترجمان گل شمع، برگ سبز و خوشه اشاره کرد، همچنین مجموعه "هشل هفط" به عنوان مجموعه طنز و فکاهی این بزرگوار، یک هفته قبل از درگذشت ایشان رونمایی شده بود.

وی سالها پیش انجمن ادبی آشفته را در شهرضا پایه‌گذاری کرد که این انجمن، در طول مدت فعالیت خود استعدادهای ادبی بسیاری را در این شهرستان کشف کرد، این سابقه فرهنگی باعث معرفی شدن آشفته به عنوان چهره برتر فرهنگی ادبی استان اصفهان در سال 1389 شد.

آشفته انتظار خود از مردم را پس از مرگش اینگونه در قالب شعر بیان کرده بود:

منِ آشفته را چو وقت رسد گردِ من با نشاط صف بزنید

در عزایم که گریه هست حرام این حلال است گر که دف بزنید

طالع آشفته را دارد پریش...

بهرام سیاره متخلص به "پریش شهرضایی" شاعر پرآوازه شهرضا که همچون پدر و پدربزرگ از ذوق و طبع شعر فراوانی برخوردار بود، پس از 67 سال زندگیدعوت حق را لبیک گفت.

پریش در سال 1323 در شهرضا، شهری که بزرگانی چون آقا محمدرضا قمشه‌ای متخلص به صهبا و حکیم الهی قمشه‌ای را در دامن پرورانده است، متولد شد و در سال 1363 و در سن 40 سالگی سرودن اشعار را به صورت رسمی آغاز کرد.

دکتر حسین الهی قمشه ای در مقدمه‌ای که بر اشعار پریش در دیوان شعر وی نوشته است، وی را اینگونه توصیف می‌کند: پریش ذوق و مستی را از پدر که خود از شاعران بنام شهرضا است به میراث برده و به سبب همدمی و انس دایم با شاعران آسمانی ادب پارسی هم از شور و حال و شراب شهود در جام شعر آنان سرمست شده است.

در بخش دیگری از مقدمه دیوان شعر پریش به قلم دکتر الهی قمشه‌ای آمده است: درونمایه سخن پریش از دل برخاسته و به دل می‌نشیند، نخستین مخاطب شعر او، خود اوست. خود را نصیحت می‌کند، خود را می‌جوید و خود را به عشق و ایثار فرامی‌‌خواند و می‌کوشد که مرغ شکسته بال زندگیش را به بال شعر تا عرش الهی برساند، اما چون "خود" شاعر رمز تمامی خودهای گرفتار در قفس تنگنای طبع است، شعر او رنگ تعلیم و عبرت و دعوت بخود می گیرد و دیگران را با خود می‌آمیزد.

از این شاعر پرآوازه، دو دیوان شعر به چاپ رسیده که در مدت کوتاهی پس از انتشار با استقبال علاقه‌مندان مواجه و کمیاب شد.

اشعار پریش با لهجه محلی از طرفداران زیادی در بین عامه مردم دارد به شکلی که نوار کاست و سی‌دی هایی از شعرخوانی او فراهم شده و بر روی تلفن همراه از طریق بولوتوث بین مردم ردوبدل می‌شود.

در اشعار او مضامین اخلاقی، اجتماعی و تعهد به مردم بیش از همه دیده می‌شود و از همین روست که اینچنین محبوبیتی بین مردم دارد.

از مجموعه آثار منتشر شده توسط وی می‌توان به دیوان پریش، پردیس پریش و مجموعه "اشک‌ها و لبخندها" که به صورت مولتی‌مدیا با درون‌مایه طنز منتشر شده اشاره کرد.

وی همچنین یک مجموعه آثار در دست چاپ داشت که قرار بود بزودی منتشر شود.

پریش دنباله رو ذوق و اندیشه پدر بود که این نکته را با ظرافت در قالب شعر خود این چنین بیان می‌کند:

آشفته شو پریش که حافظ به نکته گفت هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

همچنین در شعری دیگر اینچنین می‌گوید:

زبانِ حالِ دلِ ماست شعر ما ای دوست سخن یکی ست ، چه آشفته گوید و چه پریش

آشفته و پریش یک روح بودند در دو کالبد

در این زمینه، "امید سیاره" نوازنده و آهنگساز ایرانی که دیگر فرزند مرحوم قاسم سیاره(آشفته) است، در در خصوص دلایل محبوبیت این دو شاعر به مهر گفت: پدر تواضع خاصی در رفتار داشت و با مردم زلال و آیینه‌وار رفتار می‌کرد. اقشار مختلف مردم نیز وی را بسیار دوست داشتند و ایشان نیز ارتباط خوبی با همه داشت و تلاش زیادی می‌کرد تا هنر خود را در اختیار عام قرار دهند.

وی در خصوص دلایل محبوبیت برادرش "پریش" در نزد مردم گفت: برادرم "پریش" جدای از اینکه شعر خالص و صافی داشت و مضامین اجتماعی را مدنظر می‌گرفت، سروده‌‌های محلی زیادی به شکل فکاهی داشت که زبان‌زد خاص و عام بود و مردم شهرضا و استان اصفهان به این اشعار بسیار علاقه‌مند بودند.

این آهنگساز در خصوص استفاده بزرگان موسیقی از اشعار این شاعر فقید گفت: بر روی بسیاری از اشعار آشفته و پریش در مرکز موسیقی تهران آهنگ‌سازی شده و در اختیار آهنگسازان قرار داده شده است. همچنین بسیاری از اشعار آنان توسط خوانندگانی نظیر استاد مختاباد، پژمان مبری، بیژن خاوری، مهرداد کاظمی، حمید غلامی‌پور و علی تفرشی خوانده شده است.

وی افزود: آشفته و پریش، در شعر خود به مشکلات اجتماعی توجه کرده و در قالب اشعار فکاهی و طنز با لهجه محلی منتشر می‌کردند که در این زمینه آثار ماندگاری از پریش برجای مانده که از محبوبیت خاصی در بین مردم برخوردار است.

امید سیاره در خصوص نحوه مرگ شاعرانه این دو ادیب برجسته گفت: با وجود اینکه در خصوص مرگ برادرم پریش که ساعت هشت روز پنجشنبه به دیار باقی شتافت، هیچ اطلاع‌رسانی به پدرم "آشفته" نشد، کمتر از سه ساعت بعد پدرم نیز همسفر برادرم شد و به راستی که آنان یک روح در دو کالبد بودند و ارتباط روحی به قدری عمیق بود که با هم رفتند و مشیت الهی بر این بود که پدر داغ مرگ پسر را نبیند.

وی در خصوص زمان برگزاری سایر مراسم‌های ترحیم و بزرگداشت یاد این دو ادیب برجسته گفت: مراسم هفتمین روز درگذشت روزچهارشنبه ساعت 16 الی 18:30 در شهرضا مسجد بیت‌الاصغر برگزار می‌شود. روز جمعه نیز مراسم بزرگداشتی در تهران در مسجد جامع شهرک غرب تهران ساعت 15:30 برگزار خواهد شد.

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گزارش: ایمان حجتی