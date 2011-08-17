به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سعیدی شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن و حدیث کریمه اهل بیت که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد با اشاره به اینکه در صدر اسلام خواندن و حفظ قرآن کریم به عنوان یکی از وظایف مسلمانان محسوب می‌شد بیان داشت: باید این ارزش‌های فراموش شده مجددا در زندگی ما زنده شود.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه ارزشمند‌ترین کار‌ها در ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن کریم است گفت: همه روزه داران باید سعی داشته باشند تا در این ماه انس با قرآن را افزایش داده و به تلاوت این آیات آسمانی اقدام کنند.

تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به اینکه تلاوت قرآن کریم مقدمه انس با آن است عنوان کرد: آموزش قرآن با قرائت شروع می‌شود و باید تا تدبر وتفکر در آیات قران کریم پیش رود.



وی ادامه داد: هنگامیکه انسان اقدام به قرائت قرآن کریم می‌کند به طور ناخوداگان زمینه انس با این کلام الهی نیز در وی ایجاد می‌شود و خداوند نیز برای درک بهتر آیات الهی به انسان کمک می‌کند.



آیت الله سعیدی با اشاره به اینکه برخی تلاوت قرآن کریم بدون تفکر در آیات آن را بی‌اثر می‌دانند بیان داشت: اگر کسی چنین بگوید حرف شیطان را بیان کرده است.



امام جمعه قم تاکید کرد: قرآن کریم کلام خداوند است و حتی تلاوت آن بدون تفکر در آیات نیز تاثیرگذار بوده و زمینه انس با قرآن و تفکر و فهم آیات را فراهم می‌کند.