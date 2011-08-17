ضرورت پایبندی به گفتمان انقلاب و تعمیق معرفت اسلامی در شعر معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینیه امام خمینی در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) کریم اهل بیت، میزبان اهالی فرهنگ و هنر، شعرای پیشکسوت و جوان کشور و تعدادی از شعرای فارسی گوی افغانستان و تاجیکستان بود و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تبیین ویژگی های زمان حاضر و بیداری اسلامی در منطقه خاطرنشان کردند: این تحولات اثر گرفته از حرکت عظیم ملت ایران بود و شعرا با درک این شرایط، ضمن پایبندی به هویت و گفتمان انقلاب اسلامی، به معرفت دینی و اسلامی خود به عنوان لوازم الگو شدن ملت ایران عمق بخشند.

قبل از بیانات رهبر انقلاب اسلامی، تعدادی از شعرا، سروده های خود را با مضامین اخلاقی، دینی، سیاسی، انقلابی، بیداری اسلامی و اجتماعی قرائت کردند.



حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار حرکت کلی در شعر کشور را «پیش رونده» توصیف و خاطرنشان کردند: دوره کنونی، دوره اوج و شکوفایی مجدد شعر فارسی را نوید می دهد.



رهبر انقلاب اسلامی در مقایسه شعر امروز کشور با دوره دویست ساله اوج سبک هندی، «تعداد و کمیت شعرا» و نیز «نوآوری در مضمون اشعار » را دو شباهت برجسته این دو دوره برشمردند.



ایشان تعداد شعرای جوان و پیشکسوت کشور را بی سابقه خواندند و افزودند: انقلاب اسلامی، معارف و هنر را به متن مردم و جامعه آورد و اگر همین روشِ 30 ساله ادامه یابد تعداد شعرای ما به مراتب بیشتر از تمام دورانهای گذشته خواهد شد.



حضرت آیت الله خامنه ای در بیان دومین ویژگی شعر کنونی کشور خاطرنشان کردند: در هیچ دوره ای سابقه ندارد که این همه مضمون نو و حرفهای تازه در شعر راه پیدا کند و طبیعی است که هر زمان مضمون نو پدید آید به دنبال آن ترکیب جدید ساخته می شود و زبان شعر به تدریج پخته تر و استوارتر می شود.



ایشان ظهور قله های بی نظیر شعر فارسی را نیازمند زمان و تلاش بیشتر دانستند و با تمجید از مضمون مناسب و شجاعت در شعر جوانان به آنان توصیه کردند: «توقفِ در جا» و «احساس به منزل رسیدن» سکون آور و خستگی آفرین است لذا با تلاش بیشتر، خود را به اوج شعر نزدیک کنید.



حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه این دیدار به ویژگی زمان حاضر و بیداری اسلامی ایجاد شده در منطقه اشاره و خاطرنشان کردند: این بیداری اسلامی، اثر گرفته از حرکت عظیم ملت ایران بود چرا که انقلاب اسلامی، تحولی بنیان برافکن برای سنتهای طاغوتی و نظام سلطه بود و این تحول، ملت ایران را به اسوه و الگوی ملتها تبدیل کرد.



رهبر انقلاب اسلامی با بیان اینکه شعرا باید با درک ویژگی های این زمان به لوازم الگو بودن ملت ایران پای بند باشند، بر ضرورت تعمیق معرفت دینی و اسلامی در شعر معاصر تاکید کردند.



ایشان با یادآوری معرفت و حکمت شعرای گذشته ایران مانند فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و جامی، دیوان این شعرا را سراسر معرفت عمیق و پیچیده دانستند و افزودند: انس با قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه از لوازم دستیابی به معرفت دینی است که موجب شفافیت و نورانیت دل و زدودن زنگار تردید و نگرانی می شود.



حضرت آیت الله خامنه ای لطافت روحی شاعر را زمینه ساز درک بهتر معارف و معنویت دانستند و با اشاره به فرصتهای گرانبهای ماه مبارک رمضان و نورانیت حاصل از روزه داری خاطرنشان کردند: برای کسب معرفت دینی باید به سراغ نگاه عالمانه و فنی رفت و از ابداعات «غیر عالمانه و من درآوردی» پرهیز کرد.



حضرت آیت الله خامنه ای سپس به تبیین هویت شعر انقلاب پرداختند و افزودند: در واقع این شعر، میدان دار ارائه گفتمان و ارزشهای انقلاب اسلامی است لذا نباید برخی هیجانات و تألمات شاعرانه بر اصل این هویت اثر بگذارد و آن را در شعر، مغلوب کند.



ایشان با اشاره به گستردگی معارف اسلام و انقلاب خاطرنشان کردند: شاعران انقلاب از این دریای پرفیض بهره ببرند و آن را به عنوان وظیفه منعکس کنند.



رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: با پیروزی انقلاب اسلامی برخی شعرای وابسته به دربار و دارای تفکرات چپ با انقلاب ملت ایران قهر کردند که البته همین موضوع، زمینه ساز جوشش زیبا و پرفیض شعر جوانان انقلابی شد.



ایشان با اشاره به ضرورت پاسداشت گفتمان انقلاب اسلامی افزودند: شعرای انقلاب باید مراقب باشند در پرداختن به شعر اعتراضی، به زبان مخالفان اصل حرکت آزادیخواهانه و انقلابی ملت ایران نزدیک نشوند.



مطلع این دیدار گفتگوی صمیمی شعرا و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر انقلاب اسلامی بود. سپس حاضران نماز جماعت مغرب و عشا را به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه و روزه خود را همراه با ایشان افطار کردند.