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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

بابایی خبر داد:

117 نفر در ایلام محکوم مالی جرائم غیرنقدی هستند

117 نفر در ایلام محکوم مالی جرائم غیرنقدی هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی استان ایلام گفت: محکوم مالی جرائم غیرنقدی چشم براه کمک های مردم خیر و نیکوکار استان هستند.

علیرضا بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان جرایم مالی این افراد را از یک تا 100 میلیون تومان است.

وی گفت: در پنج ماهه اول امسال 132 زندانی جرایم مالی غیر نقدی با پرداخت یک میلیارد و 900 تومان کمک نقدی از سوی مردم و دولت آزاد شده و به آغوش گرم خانواده های خود باز گشتند.

بابایی افزود: پارسال هم برای آزادی 89 زندانی، دو میلیارد و 100 میلیون تومان کمک های نقدی مردمی و دولتی اهدا شد.

وی به اقدامات اعتقادی، تربیتی صورت گرفته برای زندانیان در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: اعزام روحانیون و مبلغین به زندانها، به منظور آشنایی زندانان با احکام و اصول مذهبی، اجرای طرح 830 ختم قرآن، برپایی نماز های جماعت و برنامه های ویژه سحر و افطار از جمله برنامه هایست که در ماه مبارک رمضان در زندانهای استان اجرا می شود.

کد مطلب 1385688

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