آموزشهای فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار هماهنگ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل احمدی در جلسه هم اندیشی با صاحبان کسب و کار در استان کردستان اظهار داشت: هماهنگ کردن آموزش های مهارتی و به روز کردن استانداردهای آموزشی با تحولات فنی بازار کار و ایجاد انگیزه برای شاگردان با مشاهده محیط کار واقعی حرفه مربوطه از دیگر اهداف طرح استاد شاگردی است.

وی بیان کرد: طرح استاد شاگردی یکی ازاستراتژی های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور ایجاد اشتغال مطابق با تکنولوژی موجود و حفظ و استمرار فعالیت در مشاغل سنتی با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال مزین به نام سال جهاد اقتصادی است که در راستای نهضت اشتغالزایی و آماده سازی شاگردان جهت اشتغال و کار آفرینی بیش از پیش بسیار مهم است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان افزود : این طرح با هدف کسب تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی و آماده سازی شاگردان جهت اشتغال و کار آفرینی و ارتقاء توانمندی های حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار اجرا می شود.

احمدی گفت: فردی که جهت کسب مهارت های لازم برای اشتغال در یک حرفه با رضایت و اختیار کامل خود و بدون اجبار با نظارت آموزش فنی و حرفه ای مطابق مقررات سازمان به استادکار تایید شده تشکل صنفی یا صنعتی معرفی می شود، تا طی یک دوره مشخص آموزش توام با کار شایستگی و مهارت لازم برای فعالیت شغلی در آن حرفه را کسب کند، شاگرد محسوب می شود.

وی با اشاره به شرایط استاد شاگردی عنوان کرد: شاگردان باید حداقل مدرک تحصیلی مندرج در استاندارد را دارا باشند و دارای حداقل 15 سال سن باشند و علاقمندی و تمایل خود را کتبا اعلام نموده و در کنار این مهم استادکار نیز حداقل دارای پنج سال سابقه کار و یا سه سال در صورت داشتن گواهینامه مهارت در همان حرفه و دارای توان فنی، تخصصی و حسن شهرت باشد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای در پایان یادآور شد: در این طرح آموزش مطابق قرارداد طرح استاد شاگردی و با معرفی شاگردان به استادکار از سوی تشکل صنفی و یا صنعتی مربوطه صورت می گیرد.

در ادامه این نشست هماهنگی هر یک از حاضرین در جلسه دیدگاه و نقطه نظرات خود را در خصوص اجرای این طرح و همکاری های لازم بیان کردند.