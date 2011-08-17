  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

فعالان سیاسی انتخابات را به عنوان عمل صالح در پرونده خود ثبت کنند

فعالان سیاسی انتخابات را به عنوان عمل صالح در پرونده خود ثبت کنند

نماینده مجلس خبرگان رهبری از فعالان انتخاباتی خواست تا به گونه ای رفتار کنند که انتخابات آینده به عنوان یک عمل صالح در پرونده اعمال آنها به ثبت برسد.

عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رعایت اخلاق و تقوی سیاسی در رقابت های انتخاباتی گفت: فعالان سیاسی و انتخاباتی  و صاحبان تریبون باید به گونه ای رفتار کنند که  آتش اختلافات خاموش شود و گروه های سیاسی هم مسلک نیز به هم نزدیک تر شوند.

عضو سابق شورای نگهبان افزود: نخبگان فعال در انتخابات نباید سخنان التهاب آفرین و آشفته کننده افکار عمومی که سودی برای جامعه ندارد به زبان آورند و به جای این اقدام رو به کارهای ایجابی آورده و از رویه های سلبی و تخریبی بپرهیزند.
 
وی در ادامه همچنین خواستار تلاش عقلای کشور و نظام برای کاهش التهابات میان گروه های سیاسی شد و گفت: رسیدن به وحدت حتی به مقدار اندک نیز یک موفقیت به شمار می رود و البته در شرایط کنونی کشور حائز اهمیت است.

کعبی بر پرهیز از مجادلات قبیله ای که مصالح ومنافع ملی را تهدید می کند و مغایر با آموزه های دینی است تاکید کرد و گفت: شایسته کشور ما نیست که برخی افراد و گروه ها مصالح کشور و منافع ملی و همچنین آموزه های اسلامی را به خاطر منافع شخصی زیر پا بگذارند.

وی دلبستگی های گروهی و شخصی را عاملی برای فراموشی موازین اسلامی دانست و گفت: باید فعالان انتخاباتی به گونه ای رفتار کنند که انتخابات آینده به عنوان یک عمل صالح در پرونده اعمال آنها به ثبت برسد.
 
 
کد مطلب 1385732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها