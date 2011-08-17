فعالان سیاسی انتخابات را به عنوان عمل صالح در پرونده خود ثبت کنند

عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رعایت اخلاق و تقوی سیاسی در رقابت های انتخاباتی گفت: فعالان سیاسی و انتخاباتی و صاحبان تریبون باید به گونه ای رفتار کنند که آتش اختلافات خاموش شود و گروه های سیاسی هم مسلک نیز به هم نزدیک تر شوند.

عضو سابق شورای نگهبان افزود: نخبگان فعال در انتخابات نباید سخنان التهاب آفرین و آشفته کننده افکار عمومی که سودی برای جامعه ندارد به زبان آورند و به جای این اقدام رو به کارهای ایجابی آورده و از رویه های سلبی و تخریبی بپرهیزند.



وی در ادامه همچنین خواستار تلاش عقلای کشور و نظام برای کاهش التهابات میان گروه های سیاسی شد و گفت: رسیدن به وحدت حتی به مقدار اندک نیز یک موفقیت به شمار می رود و البته در شرایط کنونی کشور حائز اهمیت است.



کعبی بر پرهیز از مجادلات قبیله ای که مصالح ومنافع ملی را تهدید می کند و مغایر با آموزه های دینی است تاکید کرد و گفت: شایسته کشور ما نیست که برخی افراد و گروه ها مصالح کشور و منافع ملی و همچنین آموزه های اسلامی را به خاطر منافع شخصی زیر پا بگذارند.



وی دلبستگی های گروهی و شخصی را عاملی برای فراموشی موازین اسلامی دانست و گفت: باید فعالان انتخاباتی به گونه ای رفتار کنند که انتخابات آینده به عنوان یک عمل صالح در پرونده اعمال آنها به ثبت برسد.



